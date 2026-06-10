Фактическое отбытие части наказания не гарантирует УДО — Конституционный суд РК

Поводом для проверки стал абзац первого пункта 9 нормативного постановления Верховного Суда от 2 октября 2015 года № 6 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока назначенного наказания».

Согласно этому постановлению, фактическое отбытие осужденным установленной части срока наказания не является безусловным основанием для применения условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Заявитель посчитал, что отказ судов в удовлетворении его ходатайств по вопросам УДО и замены наказания допускает расширительное и неоднозначное толкование. По его мнению, это наделяет судей чрезмерно широкими дискреционными полномочиями.

По итогам проверки Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемое нормативное разъяснение Верховного суда дано в пределах его полномочий, соответствует Конституции и направлено на обеспечение единообразия судебной практики.

Вместе с тем Конституционный суд указал на ряд проблем, требующих законодательного урегулирования. В частности, речь идет о правовой оценке исправления осужденного, учете мнения потерпевшего при рассмотрении вопросов об УДО и замене наказания, а также об определении размера ущерба.

В органе конституционного контроля отметили, что отсутствие в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве четких критериев оценки исправления осужденного создает риски формального подхода к оценке его поведения. Это, в свою очередь, может привести к широкому применению судейского усмотрения при рассмотрении таких вопросов.

В связи с этим Конституционный суд рекомендовал Правительству рассмотреть вопрос о совершенствовании уголовного законодательства, а Верховному Суду — дать дополнительные нормативно-правовые разъяснения.

Ранее Конституционный суд Казахстана разъяснил порядок назначения и выплаты пенсий гражданам, выехавшим за пределы страны.