Граждане Казахстана за рубежом могут получать пенсию при соблюдении условий закона — Конституционный Суд

Поводом для рассмотрения стало представление Восточно-Казахстанского областного суда о проверке отдельных норм Социального кодекса и Правил, регулирующих процедурные вопросы пенсионного обеспечения.

В суд обратилась гражданка, которая посчитала, что действующие нормы связывают право на получение государственной базовой пенсии и пенсионной выплаты по возрасту с постоянным проживанием на территории Казахстана. По ее мнению, это противоречит положениям Конституции о равенстве всех перед законом и праве граждан на социальное обеспечение.

Конституционный Суд отметил, что пенсионные выплаты по своей правовой природе связаны с достижением определенного возраста и социальной уязвимостью человека, а не с местом его проживания.

Суд указал, что пункт 1 статьи 196 Социального кодекса не предполагает обязательного проживания гражданина Казахстана на территории страны для возникновения права на пенсионное обеспечение. При назначении государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту требование о постоянном проживании в Казахстане к гражданину РК не предъявляется, если он соответствует другим условиям, установленным законом.

При этом Конституционный Суд разъяснил, что факт выезда получателя пенсионных выплат на постоянное место жительства за пределы страны может повлечь прекращение выплат только в отношении тех лиц, к которым такое требование предъявляется при их назначении. Исключения могут быть предусмотрены законами Казахстана и международными договорами, ратифицированными страной.

Также Суд не усмотрел противоречий Конституции в положениях Правил, касающихся механизма подтверждения соответствия заявителя требованиям закона. Вместе с тем уполномоченному органу рекомендовано внести в документ уточняющие поправки.

Ранее сообщалось о том, что 18,5% составил рост пенсионных накоплений казахстанцев за год.