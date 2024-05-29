Суд лишил лицензии 26 благотворительных учреждений в Алматы

Суд рассмотрел иск об отмене государственной регистрации и ликвидации 26 благотворительных организаций, входящих в ассоциацию «Жібек жолы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Верховном суде, по результатам проверки уполномоченным органом выявлено, что из 26 учреждений, занимавшихся в Алматы благотворительностью и деятельностью в сфере образования, фактически работали только 11, а 15 — по месту регистрации отсутствовали.

Среди них такие благотворительные организации, как интернат для девочек «Ана аманаты», «Социальный детский дом-интернат АМАНАТ», социальный детский дом-интернат «Алмалы», «Сауран-Исламский Культурный центр» и другие.

— Учреждениями допущен ряд грубых нарушений законодательства, которые напрямую связаны с жизнью и здоровьем детей, в том числе миграционного, трудового, земельного, экологического и жилищного. Также выявлены нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, религиозной, благотворительной и финансово-хозяйственной деятельности, — отметили в суде.

Сообщается, что фактически работа учреждений противоречила их уставным целям. Более того, некоторые из них осуществляли образовательную деятельность без соответствующей лицензии. Существенно нарушались права и свободы детей на получение соответствующего образования, воспитания и своевременной медицинской помощи.

— Подтвержден религиозный уклон благотворительных учреждений, причем Духовным управлением мусульман РК меморандум с «Жібек жолы» в одностороннем порядке прекращен, — добавили в суде.

По данным Верховного суда РК, в отношении ряда указанных учреждений и их руководства, нарушивших нормы законодательства были возбуждены уголовные дела (касательно доведения до самоубийства несовершеннолетней, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, разжигания социальной, национальной, расовой и религиозной розни, обнаружения литературы, признанной судом экстремистской и террористической).

В этой связи суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматы отменена государственная регистрация и ликвидирована деятельность 26 благотворительных учреждений. Апелляция оставила это решение без изменения.

В январе прошлого года сообщалось, что департаментом полиции Алматы расследуется уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлений со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов.