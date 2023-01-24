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Дело о доведении до самоубийства несовершеннолетнего расследует полиция Алматы

24 Января 2023, 19:52
Дело о доведении до самоубийства несовершеннолетнего расследует полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департаментом полиции города Алматы расследуется уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлений со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

«Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие.

Проведенные обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранной религиозной литературы и учебных материалов, в том числе признанных в Казахстане экстремистскими и запрещенных к распространению», - сообщили в полиции.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.


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