Суд Конаева приговорил владельца катера за смертельный наезд на воде
Суд города Конаев вынес приговор по уголовному делу о гибели отдыхающего на Капшагайском водохранилище, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным прокуратуры Алматинской области, подсудимый Т, оказывая услуги по прокату катером, грубо нарушил правила безопасности при эксплуатации водного транспорта, что привело к смерти 23-летнего мужчины.
Как установлено следствием, 2 июля 2025 года подсудимый вышел на катере в акваторию водохранилища в сумеречное время, при ограниченной видимости и с превышением допустимого количества пассажиров. В ходе движения он совершил наезд на купавшегося туриста. От полученных травм пострадавший скончался.
Действия подсудимого были квалифицированы по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса Казахстана.
Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому три года лишения свободы с запретом на деятельность в сфере водного транспорта сроком на тот же срок.
Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил его к двум годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере водного транспорта сроком на два года. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.
В прокуратуре Алматинской области напомнили, что пренебрежение правилами эксплуатации маломерных судов регулярно приводит к трагедиям, и призвали соблюдать меры безопасности при оказании услуг проката и выходе на воду на маломерных судах.
Напомним, в мае этого года на побережье Капшагайского водохранилища произошла трагедия — 11-летний ребенок погиб от удара электрическим током на пляже.
Также в сентябре этого года на Капшагайском водохранилище мужчина упал в воду из-за перевернувшейся лодки.