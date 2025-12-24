РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:46, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Суд Конаева приговорил владельца катера за смертельный наезд на воде

    Суд города Конаев вынес приговор по уголовному делу о гибели отдыхающего на Капшагайском водохранилище, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    По данным прокуратуры Алматинской области, подсудимый Т, оказывая услуги по прокату катером, грубо нарушил правила безопасности при эксплуатации водного транспорта, что привело к смерти 23-летнего мужчины.

    Как установлено следствием, 2 июля 2025 года подсудимый вышел на катере в акваторию водохранилища в сумеречное время, при ограниченной видимости и с превышением допустимого количества пассажиров. В ходе движения он совершил наезд на купавшегося туриста. От полученных травм пострадавший скончался.

    Действия подсудимого были квалифицированы по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса Казахстана.

    Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому три года лишения свободы с запретом на деятельность в сфере водного транспорта сроком на тот же срок.

    Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил его к двум годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере водного транспорта сроком на два года. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

    В прокуратуре Алматинской области напомнили, что пренебрежение правилами эксплуатации маломерных судов регулярно приводит к трагедиям, и призвали соблюдать меры безопасности при оказании услуг проката и выходе на воду на маломерных судах.

    Напомним, в мае этого года на побережье Капшагайского водохранилища произошла трагедия — 11-летний ребенок погиб от удара электрическим током на пляже.

    Также в сентябре этого года на Капшагайском водохранилище мужчина упал в воду из-за перевернувшейся лодки. 

    Алматинская область Конаев
