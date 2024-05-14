Суд изменил приговор сыну Даулета Турлыханова

Верховный суд РК пересмотрел уголовное дело в отношении сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыла Болата, передает корреспондент агентства Kazinform.

В октябре 2023 года Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор Нурасылу Болату за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью супругам Черновым из хулиганских побуждений.

Судом было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП (1 725 000 тенге). Также в пользу потерпевших взысканы сумма морального вреда по 500 тысяч каждому и расходы по оплате услуг представителя в сумме 1 600 000 тенге.

- Апелляционная инстанция изменила приговор суда, с Болата взысканы в пользу потерпевших расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 400 000 тенге, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Кассационное рассмотрение состоялось по ходатайству потерпевших, которые просили изменить судебные акты и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы.

- По итогам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда изменила судебные акты, Н. Болату назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге каждому, - добавили в суде.

В феврале прошлого года сын мажилисмена избил юриста Анну Дмитриевич и ее супруга Олега Чернова в Алматы. Позже сам Даулет Турлыханов принес свои извинения за поступок сына.

В военной прокуратуре РК выступили с заявлением. Стало известно, что сын Даулета Турлыханова является солдатом срочной службы и во время инцидента находился в отпуске.

Кроме того, ход дела сына депутата Мажилиса прокомментировал и министр обороны РК Руслан Жаксылыков.