Суд исключил один из допросов Шерхана Аймахана из доказательств по делу Нурай Серикбай

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента частично удовлетворил ходатайство защиты Шерхана Аймахана и исключил из доказательств его показания от 13 января 2026 года вместе с видеозаписью допроса. Суд установил, что содержание письменного протокола существенно расходится с тем, что подсудимый говорил на видео, передает корреспондент Kazinform.

Постановление огласил председательствующий судья Саммидин Темиралиев.

Защита просила признать недопустимыми два допроса Аймахана, проведенные 13 января и 1 мая, назначить повторную комплексную судебно-психолого-психиатрическую экспертизу.

Адвокаты настаивали, что протокол допроса от 13 января не соответствует видеозаписи следственного действия. По версии защиты, на видео Аймахан говорил, что помнит один удар ножом, дальнейшие события якобы выпали из памяти, тогда как в письменном документе обстоятельства произошедшего были изложены иначе.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

После исследования записи суд согласился с этим доводом.

— В ходе судебного следствия установлено, что показания Аймахана на видеозаписи и протокол допроса, составленный следователем 13 января 2026 года, не соответствуют друг другу. Суд считает, что при проведении этого следственного действия были допущены существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, — огласил Саммидин Темиралиев.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

В результате протокол допроса Аймахана от 13 января и соответствующая видеозапись признаны недопустимыми и исключены из числа доказательств.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Второй допрос оставили в материалах дела

Защита также просила исключить дополнительный допрос от 1 мая. Адвокаты ссылались на то, что в следственном действии участвовал назначенный государством защитник, тогда как у Аймахана уже был адвокат по соглашению.

Суд оснований для исключения этих показаний не нашел.

При рассмотрении ходатайства было установлено, что участие другого защитника в деле ранее прекращено не было, сам Аймахан отвода ему не заявлял и от его услуг в установленном законом порядке не отказывался.

Поэтому допрос от 1 мая суд признал проведенным в рамках требований уголовно-процессуального законодательства.

Повторной психолого-психиатрической экспертизы не будет

Еще одно ходатайство защиты касалось назначения повторной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы.

Адвокаты утверждали, что первоначально специалистам передали не весь объем материалов уголовного дела, поэтому выводы комиссии требуют дополнительной проверки.

Перед принятием решения суд допросил судебного психиатра и психолога, участвовавших в исследовании Аймахана.

Согласно оглашенному заключению, у подсудимого не выявлено хронического психического расстройства, которое лишало бы его способности понимать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими.

В документе также указано, что во время преступления Аймахан не находился в состоянии физиологического аффекта и не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Суд пришел к выводу, что экспертное заключение достаточно обосновано, сомнений в его достоверности не вызывает, существенных процессуальных нарушений при назначении и проведении исследования не установлено.

Поэтому ходатайство защиты о повторной комплексной экспертизе оставили без удовлетворения.

Таким образом, из трех заявленных требований защита добилась исключения только допроса от 13 января и его видеозаписи. Допрос от 1 мая остался в материалах уголовного дела, новое психолого-психиатрическое исследование назначаться не будет.

Ранее в этот же день в суде онлайн допросили судебного психиатра Темирлана Сейтека и эксперта-психолога Куляш Кожамжарову. Психиатр сообщил, что диагностированное у Аймахана расстройство не лишало его способности осознавать и контролировать свои действия. Психолог пришла к выводу, что признаков физиологического аффекта в момент преступления не установлено.

После рассмотрения ходатайств суд продолжил разбирательство по делу об убийстве 21-летней студентки.

Напомним, Нурай Серикбай была убита 11 января 2026 года возле своего дома в Шымкенте. По версии следствия, Шерхан Аймахан, ранее пытавшийся принудить девушку к браку через обряд «алып қашу», нанес ей 35 ножевых ранений.

Подсудимому предъявлены обвинения по трем статьям, включая убийство с особой жестокостью, принуждение к вступлению в брак и сталкинг.