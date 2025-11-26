Суд Гамбурга обязал экоактивистов выплатить Lufthansa 400 тысяч евро

В Германии впервые вынесли настолько жесткое решение против участников климатических акций: окружной суд Гамбурга постановил, что десять активистов «Последнего поколения» должны выплатить авиакомпании Lufthansa 403 тысячи евро в качестве компенсации ущерба. Решение суда есть в распоряжении BILD. Если активисты не внесут сумму или не предоставят гарантии, им грозит до двух лет ареста.



Речь идет об акции, которая прошла 13 июля 2023 года, когда сторонники движения прорвались на территорию аэропорта Гамбурга и полностью остановили работу воздушной гавани. Lufthansa и ее дочерние компании Swiss, Austrian, Brussels Airlines и Eurowings сообщили, что из-за протестов сорвались 57 рейсов, а всего пострадали около 8500 пассажиров.



В сумму ущерба вошли выплаты клиентам (более 207 тысяч евро), расходы на топливо, дополнительные задержки и почти 191 тысяча евро упущенной прибыли. Кроме того, активисты обязаны оплатить судебные издержки.



В Германии это первое решение, обязывающее климатических активистов выплатить сумму в несколько сотен тысяч евро. До этого наказания ограничивались небольшими штрафами и краткосрочными тюремными сроками.

