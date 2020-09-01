Субсидировать затраты на аренду жилья очередникам поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы очередников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жилищные проблемы очередников нужно решать более оперативно. Сейчас акиматы самостоятельно строят для них арендное жилье. Из-за бюджетных и закупочных процедур на это уходит дополнительное время. Назрела необходимость внесения изменений в эту схему. Средства следует направлять не только на строительство, но и на субсидирование арендной платы. В первый же год охват данной мерой увеличится в 10 раз. Более 100 тысяч семей получат конкретную помощь. Упорядочить эту работу я поручил «Отбасы банку», создаваемому на базе Жилстройсбербанка. Руководство банка несет персональную ответственность за этот вопрос», - обратился Президент, выступая с Посланием народу Казахстана.

Также, по словам К. Токаева, медленно реализуется программа «Нұрлы жер» в части строительства индивидуального жилья.

«Это в основном связано с низкими темпами обустройства территорий, так как по законодательству земли могут предоставляться только при наличии ввода и электроснабжения. Дом на земле - это не только жилье, он может стать экономическим подспорьем для граждан с низкими доходами, особенно для многодетных семей. Правительство и акиматы обязаны ускорить обеспечение коммуникациями участков под социальные частные дома, в том числе через государственно-частное партнерство», - отметил Касым-Жомарт Токаев.