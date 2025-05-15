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    12:15, 15 Май 2025 | GMT +5

    Субсидии для сельского хозяйства на 150,7 млн тенге расхитили в ЗКО

    Окончено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на сумму 150,7 млн тенге в ЗКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ. 

    скот, окот, животные, коровы, лошади, овцы
    Фото: Ризабек Нүсіпбек/Kazinform

    Подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования «Агробизнес» на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге.

    В последующем кредитные денежные средства обналичены со счета крестьянского хозяйства без фактического приобретения крупного рогатого скота.

    Кроме того, путём внесения ложных сведений в базу «ИСЖ» о несуществующем скоте он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенных в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы».

    Для подтверждения правомерности получения субсидий подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенных коров у других крестьянских хозяйств.

    На преступные доходы подозреваемый приобрел земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну, при этом в целях сокрытия оформил недвижимость на родственника.

    — С санкции суда наложен арест на его имущество стоимостью 198 млн тенге: 2 земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки «Exeed LX». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в АФМ.

    Ранее за хищение 339 млн тенге госсубсидий осудили фермеров в Караганде. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Хищение ЗКО Регионы Казахстана Субсидии АФМ Западно-Казахстанская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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