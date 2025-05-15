Субсидии для сельского хозяйства на 150,7 млн тенге расхитили в ЗКО

Подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования «Агробизнес» на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге.

В последующем кредитные денежные средства обналичены со счета крестьянского хозяйства без фактического приобретения крупного рогатого скота.

Кроме того, путём внесения ложных сведений в базу «ИСЖ» о несуществующем скоте он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенных в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы».

Для подтверждения правомерности получения субсидий подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенных коров у других крестьянских хозяйств.

На преступные доходы подозреваемый приобрел земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну, при этом в целях сокрытия оформил недвижимость на родственника.

— С санкции суда наложен арест на его имущество стоимостью 198 млн тенге: 2 земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки «Exeed LX». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в АФМ.

Ранее за хищение 339 млн тенге госсубсидий осудили фермеров в Караганде.