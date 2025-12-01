Субъекты естественных монополий в сфере ЖКХ оштрафованы более чем на 900 млн тенге

Как говорится в сообщении, деятельность субъектов естественных монополий, в том числе в жилищно-коммунальном и инфраструктурном секторе, в Казахстане строго контролируется. За качеством и безопасностью их работы и соблюдением прав граждан следят Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК и его региональные подразделения. Контроль проводится двумя способами — с помощью профилактических проверок и внеплановых проверок.

Профилактическая проверка проводится с выездом к компании-монополисту. При выявлении нарушений выносится предписание об их устранении без возбуждения административного производства. Такие проверки осуществляются на основании утвержденного полугодового списка субъектов.

Внеплановая проверка назначается по конкретным фактам, когда существует угроза жизни и здоровью людей, окружающей среде, законным интересам граждан, организаций или государства.

По результатампроверок было вынесено 47 предписаний, 30 из которых уже исполнены. За этот период были возбуждены 426 административных дел в отношении СЕМ, наложены административные штрафы на 928,9 млн тенге, из которых уже взысканы 432,1 млн тенге.

— Контроль над деятельностью СЕМ, особенно в коммунальной и инфраструктурной сферах, обеспечивает социально значимые результаты: стабильное тепло-, электро- и водоснабжение, а также модернизацию, обновление и развитие коммунальной инфраструктуры в обмен на справедливый тариф, — отмечают в EnergyProm.kz.

Напомним, ранее сообщалось, что более 163 млн тенге вернут жителям Туркестанской области за незаконное подключение к газу. В результате внеплановой проверки, проведённой департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, в деятельности Туркестанского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» выявлены грубые нарушения порядка предоставления регулируемых услуг.