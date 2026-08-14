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    Строительство многоэтажек на окраинах Астаны планируют ограничить до 2035 года

    В Астане до 2035 года планируют временно ограничить строительство многоквартирных домов на окраинных территориях, где отсутствует необходимая инфраструктура, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астана
    Фото: акимат Астаны

    Как сообщил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы Алтынбек Ахметов на внеочередной сессии маслихата Астаны VIII созыва, соответствующее ограничение предлагается внести в Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Астаны. Оно будет действовать до 2035 года.

    По словам Ахметова, изменения подготовлены во исполнение протокольного поручения первого заместителя Премьер-министра РК от 10 ноября 2025 года.

    — В настоящее время проект Правил согласован с уполномоченными органами. Указанный проект не противоречит действующему законодательству и отвечает требованиям, предъявляемым к правовым актам, — сказал он.

    По его словам, принятие изменений не потребует дополнительных финансовых затрат и не создаст административных препятствий для субъектов частного предпринимательства.

    Ранее в Астане выявили массовые нарушения в сфере жилищного строительства, связанные с непередачей инженерных сетей многоквартирных домов в коммунальную собственность.

    Архитектура Регионы Казахстана Астана Строительство Ограничения
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор