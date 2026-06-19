Инженерные сети застройщиков на миллиарды тенге возвращают государству в Астане

В столице выявлены массовые нарушения в сфере жилищного строительства, связанные с непередачей инженерных сетей многоквартирных домов в коммунальную собственность. Об этом на пресс-конференции в Службе коммуникаций города сообщил помощник прокурора Астаны Азамат Казбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным надзорного органа, застройщики в ряде случаев не исполняли требования законодательства о передаче наружных инженерных сетей и сооружений после ввода объектов в эксплуатацию. Это создавало риски для эксплуатации инфраструктуры и обеспечения жителей коммунальными услугами.

Как отметил представитель прокуратуры, уже приняты меры по возврату значительного объема имущества в коммунальную собственность.

— Уже возвращены сети 54 многоквартирных домов на сумму более 2 млрд тенге, в работе — активы еще примерно на 10 млрд тенге, — рассказал спикер.

В прокуратуре подчеркнули, что работа по возврату активов проводится исключительно в правовом поле и направлена на обеспечение надлежащего обслуживания инженерной инфраструктуры и защиту интересов государства и граждан.

Как сообщалось ранее, жилищный фонд Астаны к 2035 году вырастет до 68,2 млн квадратных метров.

