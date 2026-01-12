Студенты из Кызылорды создали систему для выявления опасных сайтов

PhishGuard AI — это интеллектуальная система защиты, функционирующая в режиме реального времени и направленная на противодействие фишингу и цифровому мошенничеству.

— Платформа анализирует веб-ресурсы и страницы онлайн-платежей, выявляя поддельные сайты, подозрительные формы ввода персональных данных, а также признаки социальной инженерии. На основе многоуровневого анализа система рассчитывает уровень риска и предоставляет пользователю понятное и наглядное заключение. При этом приложение работает в фоновом режиме и не оказывает негативного влияния на пользовательский опыт. Проект ориентирован на повышение безопасности цифровых финансовых операций и онлайн-взаимодействия в целом, — рассказал Нурбол Оналбеков.

Фото: из личного архива Нурбола Оналбекова

В настоящее время немало людей становятся жертвами интернет-мошенников, что нередко приводит к серьезным финансовым и личным потерям. Осознавая актуальность данной проблемы, инициативные студенты в течение одного месяца целенаправленно работали над созданием инструмента, способного предупредить подобные угрозы.

— Если браузерное расширение определяет, что сайт представляет опасность, оно автоматически закрывает его. После этого пользователь уже не сможет повторно зайти на данный ресурс. К примеру, довольно часто от имени известных торговых сетей или интернет-магазинов приходят ссылки с сообщениями вроде «вам полагается подарок». В таких уведомлениях обычно просят заполнить личные данные или перевести денежные средства. Именно в подобных ситуациях с помощью нашего приложения можно проверить сайт и убедиться, является ли ссылка мошеннической или же проверенной и заслуживающей доверия, — пояснил молодой разработчик.

Фото: из личного архива Нурбола Оналбекова

Авторы интеллектуальной системы защиты недавно заняли второе место на фестивале инновационных проектов InnoFest Qyzylorda. В настоящее время они продолжают работу над совершенствованием проекта. Приложение прошло несколько этапов тестирования и показало положительные результаты. В итоге департамент полиции Кызылординской области выразил заинтересованность и намерение опробовать данную разработку в практической деятельности.

