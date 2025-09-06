РУ
    16:00, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    От дронов до медицины: какие изобретения рождаются в Казахстане

    Казахстанские ученые нашли способ заряжать беспилотники прямо в воздухе — от линий электропередач. Это одно из изобретений, зарегистрированных в стране в 2024 году. Всего за год казахстанцы получили 562 патента — больше, чем годом ранее. И это не сухие цифры, а реальные технологии, которые могут менять жизнь, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Изобретения
    Фото: Kazinform

    Изобретения, которые удивляют

    На актуальные вопросы об изобретениях ответили представители Национального института интеллектуальной собственности (Казпатент). Все приведенные ниже данные и примеры — из официальных материалов института.

    Например, ученые Назарбаев Университета нашли способ заряжать беспилотники прямо в воздухе — от высоковольтных линий. Проблема дронов в том, что они быстро «садятся», обычно через 30–40 минут. Новая система беспроводной зарядки дает шанс продлить их работу. 

    п
    Фото: кадр из видео

    Главный инженер АО «Астана РЭК» Наурзбек Байтуряков отметил, что идея интересная, но требует серьезных испытаний:

    - С точки зрения энергетиков есть определённые риски. У каждой линии электропередач есть охранная зона и так называемое наведённое напряжение — ток, который может ударить даже без прямого контакта с проводом. Если дрон упадет на линию, это может вызвать короткое замыкание и отключение. Поэтому такие технологии нужно тщательно тестировать, прежде чем внедрять. Мы, как энергетики, всегда готовы к диалогу и проверке новых решений, если они действительно принесут пользу, — сказал Байтуряков.

    энергетик
    Фото: Kazinform

    Ноу-хау в медицине

    Больше всего изобретений в Казахстане приходится на машиностроение и транспорт — 22%. На втором месте медицина — 13%. Далее идут сельское хозяйство, энергетика, химия и IT.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно до 500 тысяч человек во всём мире получают травму позвоночника. В 90% случаев это происходит из-за аварий, падений или насилия. У таких пациентов риск преждевременной смерти в несколько раз выше, особенно в странах с низким уровнем дохода. Поэтому поиск новых методов лечения — жизненно важная задача врачей.

    Казахстанские специалисты из Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова нашли решение: вместо привычного «цемента» для фиксации сломанного позвонка они используют специальный гидрогель и гранулы титана. В отличие от старых способов, где использовался цемент, новая технология позволяет костной ткани быстрее восстанавливаться и снижает риск осложнений. Для пациента это означает меньше травм при операции и более быстрое возвращение к нормальной жизни.

    Не менее важное изобретение связано с доставкой лекарств. Обычно после таблетки или укола препарат распределяется по всему организму. Из-за этого на очаг болезни доходит лишь малая часть, а здоровые органы получают лишнюю нагрузку и могут страдать от побочных эффектов.

    Учёные из National Laboratory Astana разработали технологию, которая помогает «доставлять» лекарство точно по адресу. Для этого у человека берут кровь, из её клеток делают своеобразные «контейнеры», наполняют их нужным препаратом и возвращают обратно в организм. Эти клетки направляются прямо к больному месту и отдают лекарство там, где оно действительно нужно.

    Такой способ делает лечение эффективнее, а побочные эффекты — минимальными. В перспективе эту технологию можно использовать не только при гнойных воспалениях, но и при тяжёлых болезнях вроде онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний.

    Женщины в науке

    Интересная цифра — почти половина патентов зарегистрированы с участием женщин. Особенно активно они проявляют себя в химии, металлургии и биотехнологиях. Для многодетных матерей и женщин с государственными наградами за материнство предусмотрены льготы — 95% скидка на услуги регистрации патента.

    изобретения
    Фото: Kazinform

    Советы молодым учёным

    Важно помнить: патент сам по себе не приносит денег. Чтобы изобретение стало продуктом, нужны инвестиции, бизнес-модель и продвижение. Поэтому многие идеи могут временно оставаться «на полке».

    Рекомендации от экспертов отрасли для тех, кто хочет создать собственное изобретение:

    – изучать рынок и смотреть, что действительно нужно людям;

    – проверять патентные базы — возможно, идея уже существует;

    – участвовать в конкурсах и искать гранты.

    Новая профессия — защитник идей

    Чтобы идеи казахстанских изобретателей были не только зарегистрированы, но и надежно защищены, в стране развивается обучение в этой сфере.

    В 2024 году по инициативе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Министерства юстиции РК, Министерства науки и высшего образования РК и Maqsut Narikbayev University в Астане запустили первую в Центральной Азии магистерскую программу «Право интеллектуальной собственности и бизнеса».

    Программа готовит специалистов, которые могут работать на стыке юриспруденции, инноваций и бизнеса. Первый выпуск состоялся в 2025 году: 18 магистров из Казахстана, Узбекистана, Индии и Танзании получили дипломы магистра права в области интеллектуальной собственности.

    Это говорит о том, что в Казахстане формируется новое сообщество экспертов, способных сопровождать изобретателей не только на стадии получения патента, но и при выходе на рынок.

    Наука — светоч нации

    - В нынешнюю эпоху стремительного развития технологий мы должны уделять самое пристальное внимание системным исследованиям, глубоким знаниям и науке... Наука – светоч нации, поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что на научное сообщество возлагается особая ответственность, — сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 апреля 2025 года, награждая лучших учёных страны.

    Сегодня в Казахстане получают патенты на самые разные технологии: беспроводная зарядка дронов, новые методы операций на позвоночнике, системы точечной доставки лекарств. Эти примеры показывают, что изобретения касаются не только промышленности и энергетики, но и напрямую затрагивают вопросы здоровья и безопасности людей.

    Однако сами ученые отмечают, патент на изобретение не гарантирует его внедрение в жизнь. Чтобы разработки дошли до практического применения, необходимы испытания, финансирование и интерес со стороны бизнеса. Поэтому ключевая задача сейчас — не только регистрировать идеи, но и обеспечивать их дальнейший путь до рынка.

    Теги:
    Ученые Интеллектуальная нация Медицина Энергетика Авторское право Наука и инновации
    Динара Акылжанова
