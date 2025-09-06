От дронов до медицины: какие изобретения рождаются в Казахстане
Казахстанские ученые нашли способ заряжать беспилотники прямо в воздухе — от линий электропередач. Это одно из изобретений, зарегистрированных в стране в 2024 году. Всего за год казахстанцы получили 562 патента — больше, чем годом ранее. И это не сухие цифры, а реальные технологии, которые могут менять жизнь, передает корреспондент агентства Kazinform.
Изобретения, которые удивляют
На актуальные вопросы об изобретениях ответили представители Национального института интеллектуальной собственности (Казпатент). Все приведенные ниже данные и примеры — из официальных материалов института.
Например, ученые Назарбаев Университета нашли способ заряжать беспилотники прямо в воздухе — от высоковольтных линий. Проблема дронов в том, что они быстро «садятся», обычно через 30–40 минут. Новая система беспроводной зарядки дает шанс продлить их работу.
Главный инженер АО «Астана РЭК» Наурзбек Байтуряков отметил, что идея интересная, но требует серьезных испытаний:
- С точки зрения энергетиков есть определённые риски. У каждой линии электропередач есть охранная зона и так называемое наведённое напряжение — ток, который может ударить даже без прямого контакта с проводом. Если дрон упадет на линию, это может вызвать короткое замыкание и отключение. Поэтому такие технологии нужно тщательно тестировать, прежде чем внедрять. Мы, как энергетики, всегда готовы к диалогу и проверке новых решений, если они действительно принесут пользу, — сказал Байтуряков.
Ноу-хау в медицине
Больше всего изобретений в Казахстане приходится на машиностроение и транспорт — 22%. На втором месте медицина — 13%. Далее идут сельское хозяйство, энергетика, химия и IT.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно до 500 тысяч человек во всём мире получают травму позвоночника. В 90% случаев это происходит из-за аварий, падений или насилия. У таких пациентов риск преждевременной смерти в несколько раз выше, особенно в странах с низким уровнем дохода. Поэтому поиск новых методов лечения — жизненно важная задача врачей.
Казахстанские специалисты из Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова нашли решение: вместо привычного «цемента» для фиксации сломанного позвонка они используют специальный гидрогель и гранулы титана. В отличие от старых способов, где использовался цемент, новая технология позволяет костной ткани быстрее восстанавливаться и снижает риск осложнений. Для пациента это означает меньше травм при операции и более быстрое возвращение к нормальной жизни.
Не менее важное изобретение связано с доставкой лекарств. Обычно после таблетки или укола препарат распределяется по всему организму. Из-за этого на очаг болезни доходит лишь малая часть, а здоровые органы получают лишнюю нагрузку и могут страдать от побочных эффектов.
Учёные из National Laboratory Astana разработали технологию, которая помогает «доставлять» лекарство точно по адресу. Для этого у человека берут кровь, из её клеток делают своеобразные «контейнеры», наполняют их нужным препаратом и возвращают обратно в организм. Эти клетки направляются прямо к больному месту и отдают лекарство там, где оно действительно нужно.
Такой способ делает лечение эффективнее, а побочные эффекты — минимальными. В перспективе эту технологию можно использовать не только при гнойных воспалениях, но и при тяжёлых болезнях вроде онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний.
Женщины в науке
Интересная цифра — почти половина патентов зарегистрированы с участием женщин. Особенно активно они проявляют себя в химии, металлургии и биотехнологиях. Для многодетных матерей и женщин с государственными наградами за материнство предусмотрены льготы — 95% скидка на услуги регистрации патента.
Советы молодым учёным
Важно помнить: патент сам по себе не приносит денег. Чтобы изобретение стало продуктом, нужны инвестиции, бизнес-модель и продвижение. Поэтому многие идеи могут временно оставаться «на полке».
Рекомендации от экспертов отрасли для тех, кто хочет создать собственное изобретение:
– изучать рынок и смотреть, что действительно нужно людям;
– проверять патентные базы — возможно, идея уже существует;
– участвовать в конкурсах и искать гранты.
Новая профессия — защитник идей
Чтобы идеи казахстанских изобретателей были не только зарегистрированы, но и надежно защищены, в стране развивается обучение в этой сфере.
В 2024 году по инициативе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Министерства юстиции РК, Министерства науки и высшего образования РК и Maqsut Narikbayev University в Астане запустили первую в Центральной Азии магистерскую программу «Право интеллектуальной собственности и бизнеса».
Программа готовит специалистов, которые могут работать на стыке юриспруденции, инноваций и бизнеса. Первый выпуск состоялся в 2025 году: 18 магистров из Казахстана, Узбекистана, Индии и Танзании получили дипломы магистра права в области интеллектуальной собственности.
Это говорит о том, что в Казахстане формируется новое сообщество экспертов, способных сопровождать изобретателей не только на стадии получения патента, но и при выходе на рынок.
Наука — светоч нации
- В нынешнюю эпоху стремительного развития технологий мы должны уделять самое пристальное внимание системным исследованиям, глубоким знаниям и науке... Наука – светоч нации, поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что на научное сообщество возлагается особая ответственность, — сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 апреля 2025 года, награждая лучших учёных страны.
Сегодня в Казахстане получают патенты на самые разные технологии: беспроводная зарядка дронов, новые методы операций на позвоночнике, системы точечной доставки лекарств. Эти примеры показывают, что изобретения касаются не только промышленности и энергетики, но и напрямую затрагивают вопросы здоровья и безопасности людей.
Однако сами ученые отмечают, патент на изобретение не гарантирует его внедрение в жизнь. Чтобы разработки дошли до практического применения, необходимы испытания, финансирование и интерес со стороны бизнеса. Поэтому ключевая задача сейчас — не только регистрировать идеи, но и обеспечивать их дальнейший путь до рынка.