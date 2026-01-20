Студенты и школьники Астаны создают духи

В рамках нового проекта школа-гимназия № 91 ранее заключила соглашение с Вашингтонским университетом США о получении эфирных масел, используемых в производстве духов. В целях продолжения этого международного опыта по инициативе руководителя школы-гимназии Алмагуль Тілектесқызы был подписан меморандум с директором Колледжа сервиса и туризма Салтанат Қайратқызы.

В результате сотрудничества студенты колледжа и школьники начали разрабатывать новые отечественные парфюмерные продукты на основе цветов и фруктов с использованием эфирных масел из Вашингтона. Данный проект позволяет на практике объединить знания учащихся и студентов по химии, технологии и творческому направлению.

Данная инициатива также поддерживается известной в Казахстане сетью цветов Romantik, которая вносит свой вклад в практическое и творческое развитие проекта.

Сегодня обучающиеся двух учебных заведений встретились и обменялись опытом. В ходе встречи были презентованы созданные духи, обсуждена предстоящая работа. А официальная презентация готовой продукции планируется в мае.

Кроме того, в дальнейшем студенты колледжа, обучающиеся по специальностям флористика и ландшафтный дизайн, примут участие в благоустройстве школьного двора и внесут свой вклад в республиканскую акцию «Таза Қазақстан».

