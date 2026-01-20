РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:42, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Студенты и школьники Астаны создают духи

    Школа-гимназия № 91 Астаны и колледж сервиса и туризма подписали двусторонний меморандум о взаимном сотрудничестве. Данное соглашение стало началом нового проекта, направленного на развитие творческого и профессионального потенциала обучающихся, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Фото: акимат Астаны

    В рамках нового проекта школа-гимназия № 91 ранее заключила соглашение с Вашингтонским университетом США о получении эфирных масел, используемых в производстве духов. В целях продолжения этого международного опыта по инициативе руководителя школы-гимназии Алмагуль Тілектесқызы был подписан меморандум с директором Колледжа сервиса и туризма Салтанат Қайратқызы.

    В результате сотрудничества студенты колледжа и школьники начали разрабатывать новые отечественные парфюмерные продукты на основе цветов и фруктов с использованием эфирных масел из Вашингтона. Данный проект позволяет на практике объединить знания учащихся и студентов по химии, технологии и творческому направлению.

    Данная инициатива также поддерживается известной в Казахстане сетью цветов Romantik, которая вносит свой вклад в практическое и творческое развитие проекта.

    Сегодня обучающиеся двух учебных заведений встретились и обменялись опытом. В ходе встречи были презентованы созданные духи, обсуждена предстоящая работа. А официальная презентация готовой продукции планируется в мае.

    Кроме того, в дальнейшем студенты колледжа, обучающиеся по специальностям флористика и ландшафтный дизайн, примут участие в благоустройстве школьного двора и внесут свой вклад в республиканскую акцию «Таза Қазақстан».

    Ранее сообщалось, что школьница из Астаны получила приглашение от 10 ведущих университетов мира.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
