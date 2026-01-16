Школьница из Астаны получила приглашение от 10 ведущих университетов мира

Среди университетов, направивших приглашение, Harvard University и Brown University, входящие в Ivy League, а также University of Cambridge, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) и другие ведущие вузы, возглавляющие мировые престижные рейтинги.

— Особое достижение в том, что эти приглашения были направлены не на основании личного заявления абитуриента, а по собственной инициативе вузов. Вузы заранее всесторонне проанализировали академический и исследовательский потенциал учащегося и на этом основании высылали приглашение. Такая практика редко встречается в мировом пространстве высшего образования и считается ярким доказательством высокого доверия, проявляемого к абитуриенту. Общий объем финансовой поддержки, предоставляемой учащемуся, составляет два миллиона долларов США. Указанные средства позволяют полностью или частично возместить затраты на обучение, — говорится в сообщении.

Академический путь Аяла начала в 8 классе. Все это время она регулярно участвует в международных образовательных программах, академических и исследовательских проектах. Совместно с участниками из разных стран она смогла запустить международный проект и реализовать его на практическом уровне. Проект привлек инвестиции и достиг конкретных результатов.

В настоящее время Аяла работает в канадской компании в рамках этого проекта, совмещая учебу в школе с профессиональной деятельностью. Кроме того, будучи ученицей 11 класса, она проходит университетские курсы и заранее осваивает академические кредиты, которые будут начисляться в будущем.

Ранее мы писали, что реформу ЕНТ планируют завершить к 2029 году: в тестах появятся задания на аналитическое мышление.