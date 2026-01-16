Реформу ЕНТ планируют завершить к 2029 году: в тестах появятся задания на аналитическое мышление

В 2026 году для выпускников школ формат ЕНТ останется прежним.

— В текущем году для выпускников школы ничего не меняется. ЕНТ пройдет так же, как и раньше в штатном режиме, — подчеркнула она.

Как отметила спикер, январское ЕНТ уже стартовало — на него зарегистрировались более 180 тысяч выпускников. Летом ожидается участие порядка 220 тысяч школьников, по результатам тестирования будет осуществляться распределение государственных образовательных грантов.

ЕНТ в Казахстане проводится более 20 лет и, по словам представителя министерства, показало свою эффективность.

— Это апробированный тест, но пришло время по его трансформации, в частности по изменению содержания тестовых вопросов, — отметила она.

Ключевым направлением реформы станет обновление содержания заданий. Помимо проверки академических знаний, в тестирование планируется включить задания нового формата, направленные на оценку функциональной грамотности, аналитического и критического мышления.

— Туда будут включены тесты нового формата, которые направлены на оценку функциональной грамотности обучающихся, на определение навыков мышления, аналитического мышления и так далее, — пояснила Ж. Есенбаева.

Для этого министерство привлекло международных экспертов в области тестологии, в том числе компанию ETS (Educational Testing Service), имеющую многолетний опыт в разработке стандартизированных экзаменов.

— Мы хотим, чтобы ЕНТ также стал международным стандартизированным тестом, — сказала представитель комитета.

В перспективе, как отметила она, результаты обновленного ЕНТ могут быть признаны не только в Казахстане, но и за рубежом.

В рамках реформы также рассматривается возможность внедрения открытых вопросов, где выпускникам предстоит самостоятельно формулировать ответы, а не выбирать их из предложенных вариантов.

— Возможно, мы будем включать открытые вопросы. Это достаточно сложный процесс, так как мы должны проработать новые механизмы по оцениванию, — сообщила Ж. Есенбаева.

При этом она подчеркнула, что такие изменения будут внедряться постепенно и, вероятно, не по всем предметам.

— Форматы тестовых заданий будут меняться поэтапно, не сразу, без какой-либо нагрузки для наших выпускников школ, — отметила она.

Полный переход к обновленному формату ЕНТ планируется к 2029 году.

— Мы будем обновлять ЕНТ поэтапно. Речь идет именно о содержании тестовых заданий. Будут пилоты, обсуждение с общественностью и экспертами, — подытожила спикер.

В министерстве подчеркнули, что от ЕНТ отказываться не планируют — тест продолжит выполнять функцию основного инструмента отбора для получения образовательных грантов, но его содержание будет приведено в соответствие с обновленными школьными программами и международными стандартами.

