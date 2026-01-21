Студент приговорен к 15 годам за распространение наркотиков в Караганде

Расследование проведено департаментом АФМ по Карагандинской области при координации Главной транспортной прокуратуры. Один из студентов колледжа, узнав о возможности получения дохода посредством распространения наркотиков, договорился с неким куратором через «Telegram» о выполнении функций «курьера-закладчика» и «склада».

В круг его обязанностей входили получение наркотических средств по переданным координатам, их хранение, расфасовка, перевозка и размещение тайников на территории города. Ежедневно он совершал порядка 30 таких закладок.

Кроме того, он организовал международную почтовую отправку наркотиков из Таиланда. Для этого он привлек через мессенджер «Telegram» за вознаграждение в 400 тыс. тенге несовершеннолетнего дроппера, оформив доставку на его имя. При получении посылки виновный задержан, изъято 909 г. экстракта каннабиса.

В ходе обыска в его доме изъято дополнительно 80 г. наркотического средства. Также при осмотре мобильного телефона сотрудники установили, что накануне он разместил несколько закладок. По предоставленным координатам изъято еще 3,34 г. экстракта каннабиса. Судом виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

