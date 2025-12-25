Студент напал на преподавателя в Алматы: комментарий Миннауки

По словам вице-министра, подобные ситуации недопустимы, особенно в учебных заведениях.

— Как бы то ни было, это учебное заведение. В первую очередь речь идет об обеспечении учебного процесса и качества образования. В данном случае это личная ситуация, которая так сложилась между студентом и преподавателем, — отметила Гульзат Кобенова.

Она подчеркнула, что окружающие своевременно и правильно отреагировали на произошедшее. Пострадавший преподаватель уже вернулся к работе и находится на рабочем месте.

В отношении студента, по словам вице-министра, будут приняты меры в рамках действующего законодательства.

— Сначала проведут расследование, потом уже по завершении, конечно, будут приняты соответствующие меры. Я, конечно, однозначно не могу сказать, но это все на законодательном порядке рассмотрят. Университет также рассмотрит эту ситуацию. В вузе есть совет по этике, — сказала Гульзат Кобенова.

Вице-министра также спросили об уровне безопасности в вузах.

— Сказать, что безопасность плохая, я тоже так не могу. Видите, здесь уже студент лично использовал. Поэтому здесь в отношении одного студента такая ситуация. Конечно, будут приняты меры, это будет впредь учтено, — ответила она.

После произошедшего Миннауки провело профилактические беседы в других вузах страны.

Ранее сообщалось, что по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

По информации социальных сетей, конфликт мог возникнуть из-за оценок. Подозреваемый был задержан в по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания.



