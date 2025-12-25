РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:55, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Студент напал на преподавателя в Алматы: комментарий Миннауки

    Вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова прокомментировала инцидент, произошедший в одном из алматинских вузов, где студент ранил ножом преподавателя, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министерство Науки и Высшего образования РК ҚР Ғылым және Жоғары білім министрлігі
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    По словам вице-министра, подобные ситуации недопустимы, особенно в учебных заведениях.

    — Как бы то ни было, это учебное заведение. В первую очередь речь идет об обеспечении учебного процесса и качества образования. В данном случае это личная ситуация, которая так сложилась между студентом и преподавателем, — отметила Гульзат Кобенова.

    Она подчеркнула, что окружающие своевременно и правильно отреагировали на произошедшее. Пострадавший преподаватель уже вернулся к работе и находится на рабочем месте.

    В отношении студента, по словам вице-министра, будут приняты меры в рамках действующего законодательства.

    — Сначала проведут расследование, потом уже по завершении, конечно, будут приняты соответствующие меры. Я, конечно, однозначно не могу сказать, но это все на законодательном порядке рассмотрят. Университет также рассмотрит эту ситуацию. В вузе есть совет по этике, — сказала Гульзат Кобенова. 

    Вице-министра также спросили об уровне безопасности в вузах.

    — Сказать, что безопасность плохая, я тоже так не могу. Видите, здесь уже студент лично использовал. Поэтому здесь в отношении одного студента такая ситуация. Конечно, будут приняты меры, это будет впредь учтено, — ответила она. 

    После произошедшего Миннауки провело профилактические беседы в других вузах страны.

    Ранее сообщалось, что по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

    По информации социальных сетей, конфликт мог возникнуть из-за оценок. Подозреваемый был задержан в по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания.

    Данира Искакова
