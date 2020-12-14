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Студенческое общежитие на 100 мест построили в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
14 Декабря 2020, 20:54
Студенческое общежитие на 100 мест построили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау открылось общежитие на 100 мест для студентов колледжа энергетики и строительства. В мероприятии принял участие руководитель области Махамбет Досмухамбетов, поздравив присутствующих с Днем Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службу коммуникаций региона.

Общежитие построено в рамках реализации пяти социальных инициатив Елбасы - Первого Президента. Современное четырехэтажное общежитие оборудовано всем необходимым. Наряду со студентами здесь могут жить и молодые семьи. Комнаты укомплектованы необходимой мебелью. На каждом этаже имеются 4 телевизора и 12 стиральных машин.

Принявший участие в церемонии открытия здания аким области Махамбет Досмухамбетов отметил значимость нового общежития для студентов, поздравил преподавателей и студентов колледжа с Днем Независимости.

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«Атырауский колледж энергетики и строительства - образовательное учреждение с почти полувековой историей, готовящее специалистов, в которых нуждается наш регион. Ввод в строй общежития на 100 мест значительно расширит возможности колледжа. В 24 организациях технического и профессионального образования области обучаются более 15 тысяч студентов. К 2022 году мы планируем полностью обеспечить их общежитием. На основе Послания Елбасы «Пять социальных инициатив» в 2018 году была принята специальная дорожная карта. В ее рамках уже завершено строительство двух общежитий. Строятся общежития при колледжах в городе Атырау, Индерском и Жылыойском районах», - сообщил глава региона М. Досмухамбетов.

В Атырауском колледже энергетики и строительства обучаются 773 студента, из которых 189 – молодежь из сельской местности.

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Атырауская область   Образование   Жилье   День Независимости   Общество  
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