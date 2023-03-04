Студенческие общежития на 12 тысяч мест планируют построить в Алматы до 2025 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открылся проектный офис по строительству студенческих общежитий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проектный офис предоставит площадку для местных исполнительных органов, вузов и инвесторов для оперативного и системного решения проблем по обеспечению жильем студентов.

«Основные функции проектного офиса: взаимодействие с высшими учебными заведениями и инвесторами по решению дефицита студенческих мест в общежитиях; взаимодействие с управлениями земельных отношений, городского планирования и урбанистики, градостроительного контроля Алматы по вопросам оказания содействия в строительстве; оказание юридических, консультационных, экспертных и других услуг для высших учебных заведений и потенциальных инвесторов», - сообщили в акимате.

На сегодня общий дефицит в студенческих общежитиях в городе составляет 32 тысячи койко-мест. В рамках программы развития Алматы до 2025 года планируется строительство общежитий на 12 тысяч койко-мест, а до 2030 года еще на 20 тысяч.

Летом прошлого года сообщалось, что в Казахстане не хватает более 84 тысячи мест в общежитиях.