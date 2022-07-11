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Студенческие общежития на 10 тыс. мест откроют до конца года в Казахстане
11 Июля 2022 12:31

Студенческие общежития на 10 тыс. мест откроют до конца года в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор департамента продвижения и внешних коммуникаций АО «Финансовый центр» Айнур Сагиндикова сообщила, что в Казахстане с 2018 года построено 124 общежития на 30 тыс. мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2022 года введено в эксплуатацию шесть общежитий на 1920 мест - это в Нур-Султане, Актюбинской и Атырауской областях. До конца этого года по Алматы планируется ввод трех общежитий на 2000 койко-мест», - сказала Айнур Сагиндикова на брифинге РСК.

По ее словам, в Казахстане с 2018 года построено 124 общежития на 30 тыс. мест, из них 19 - на более 4 тыс. мест в Алматы.

«До конца этого года по стране планируется ввод 35 студенческих общежитий на более 10 тыс. мест», - сообщила А. Сагиндикова.


Фото: gadgetshelp.com
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Автор:
Корреспондент
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