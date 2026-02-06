Структуру посевов меняют в Акмолинской области: меньше зерна, больше масличных и овощей

О ходе подготовки к весенне-полевым работам 2026 года рассказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Нурбек Бадыраков.

На сегодняшний день в регионе уже составлена предварительная структура посевных площадей, которая определяет общую посевную площадь в размере 5,5 млн гектаров. Из них яровой сев планируется провести на площади 5,3 млн гектаров, что соответствует уровню прошлого года. Посевы зерновых и зернобобовых культур займут 4,6 млн гектаров, что на 77,6 тысяч гектаров меньше показателя 2025 года.

— Важно отметить, что в регионе прослеживается положительная тенденция сокращения площадей под зерновые и зернобобовые культуры в сторону увеличения посевов приоритетных культур. К таким культурам относятся масличные, кормовые, картофель и овощи. В текущем году за счет уменьшения посевов зерновых и зернобобовых культур площади масличных культур увеличиваются на 74,6 тысяч гектаров и составят 570 тысяч гектаров. Кроме того, расширяются площади под кормовыми культурами на 33,8 тысячи гектаров. Под картофель выделено дополнительно шесть гектаров, а под овощи — 136 гектаров, — поделился спикер.

Таким образом, структура посевов в регионе изменяется в сторону диверсификации. Область постепенно снижает зависимость от зерновых культур.

Сельхозтоваропроизводители региона заложили 539,8 тысячи тонн семян для проведения посевных работ. На данный момент проверку на качество прошли порядка 200 тысяч тонн, что составляет 37% от запланированного объема.

— В рамках накопления снежного покрова на полях области в настоящее время проводится работа по проведению снегозадержания. На сегодняшний день проведено снегозадержание на площади 343 тысячи га или 73 процента от плана. Работа продолжается, — отметил Нурбек Бадыраков.

Для защиты посевов от саранчовых вредителей планируется провести работы на площади более 133 тысяч га. Для защиты посевов от сорной растительности в текущем году выделено 20,6 млрд тенге.

Особое внимание уделяется и внесению минеральных удобрений. В прошлом году в области было внесено порядка 336 тыс. тонн удобрений благодаря внедренному Министерством сельского хозяйства механизму авансового субсидирования отечественных удобрений, который действует с 2024 года. В текущем году планируется довести объем внесения минеральных удобрений до 433,5 тыс. тонн.

«Немаловажное значение для своевременного проведения весенне-полевых работ имеет обеспеченность сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом. В настоящее время управлением проведен прием электронных заявок от сельхозтоваропроизводителей на базе gosagro.kz, на основании которых для области Правительством РК на весенне-полевые работы 2026 года выделено 76,7 тыс. тонн дизтоплива. В ближайшее время планируется заседание комиссии по определению региональных операторов», — резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит посевы картофеля, моркови и кукурузы в 2026 году.