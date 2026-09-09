Стройсмеси под видом известных брендов нелегально производили в Шымкенте

В Шымкенте пресекли деятельность подпольного цеха, где изготавливали контрафактные строительные смеси под известными товарными знаками, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент юстиции города.

Операцию провели сотрудники департамента юстиции совместно с департаментом полиции и департаментом экономических расследований.

По данным ведомства, на нелегальном производстве выпускались сухие строительные смеси под брендом Alinex Glad, а также кафельный клей «Кайсар» и «Крепость». Эксклюзивным правообладателем этих товарных знаков является компания Alina Group.

Фото: департамент юстиции города Шымкента

В ходе проверки было изъято более 860 мешков продукции, маркированной указанными брендами.

Фото: департамент юстиции города Шымкента

Собранные материалы направлены в суд для привлечения виновных к ответственности по статье 158 Кодекса РК об административных правонарушениях — за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования.

В департаменте юстиции сообщили, что работа по выявлению и пресечению оборота контрафактной продукции в регионе будет продолжена.

Ранее Kazinform сообщал, что в Шымкенте изъяли более 600 канистр контрафактного моторного масла под брендами Toyota и Lexus. Нарушение выявили после обращения официального представителя правообладателей товарных знаков.

Также в Шымкенте выявили фальсифицированные чистящие средства под видом известного бренда. Проверка проводилась после обращения правообладателя торговой марки Grass.