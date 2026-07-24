Более 600 канистр контрафактного масла под брендами Toyota и Lexus изъяли в Шымкенте

Сотрудниками департамента юстиции города Шымкент на основании обращения официального представителя правообладателей товарных знаков Toyota и Lexus проведена внеплановая проверка одного из пунктов замены моторного масла, передает Kazinform.

В ходе проверки установлен факт незаконного использования указанных товарных знаков, выразившийся в хранении, предложении к продаже и реализации контрафактной продукции.

По результатам контрольных мероприятий из незаконного оборота изъято более 615 канистр контрафактного моторного масла с незаконно нанесенными товарными знаками правообладателей.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела направлены в суд для рассмотрения и принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось о том, что контрафакт на миллион тенге изъяли из продажи в Жамбылской области.