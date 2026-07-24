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    Более 600 канистр контрафактного масла под брендами Toyota и Lexus изъяли в Шымкенте

    Сотрудниками департамента юстиции города Шымкент на основании обращения официального представителя правообладателей товарных знаков Toyota и Lexus проведена внеплановая проверка одного из пунктов замены моторного масла, передает Kazinform.

    Более 615 канистр контрафактного масла под брендами Toyota и Lexus изъяли в Шымкенте
    Фото: департамент юстиции Шымкента

    В ходе проверки установлен факт незаконного использования указанных товарных знаков, выразившийся в хранении, предложении к продаже и реализации контрафактной продукции.

    По результатам контрольных мероприятий из незаконного оборота изъято более 615 канистр контрафактного моторного масла с незаконно нанесенными товарными знаками правообладателей.

    В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела направлены в суд для рассмотрения и принятия процессуального решения.

    Ранее сообщалось о том, что контрафакт на миллион тенге изъяли из продажи в Жамбылской области.

    Контрафакт Регионы Казахстана Шымкент Юстиция
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор