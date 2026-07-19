Контрафакт на миллион тенге изъяли из продажи в Жамбылской области

Стоимость изъятых из продажи товаров с незаконно использованными товарными знаками превысила один миллион тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поводом для проверок стали обращения физических и юридических лиц, связанные с защитой интеллектуальной собственности. Всего за шесть месяцев в департамент юстиции поступило 14 таких обращений. Примечательно, что еще пять лет назад за аналогичный период поступало не более пяти жалоб.

Специалисты провели шесть внеплановых проверок и по каждой возбудили административное производство за незаконное использование чужого товарного знака.

Из оборота изъяли 273 единицы контрафактной продукции общей стоимостью около 1,09 млн тенге. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было обнаружено 94 товара на 344,5 тысячи тенге.

Все шесть административных дел уже рассмотрел суд. Нарушителям назначили штрафы на общую сумму около 584 тысяч тенге.

Какие именно товары продавались под чужими брендами и где их обнаружили, в департаменте юстиции не уточнили.

Напомним, ранее в Алматы пресекли продажу подделок брендов Nesquik и Louis Vuitton, а в Шымкенте с прилавков изымают фальшивую Coca-Cola.