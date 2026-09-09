Строящуюся без разрешительных документов девятиэтажку снесут в Кокшетау

Суд поставил точку в споре о девятиэтажном жилом доме, который возводили в Кокшетау с нарушением требований законодательства. Строительство объекта будет снесено по решению суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, коллегия по гражданским делам оставила без изменения решение специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС), удовлетворившего иск ГАСК о сносе строящегося девятиэтажного жилого дома.

— ТОО «MAG GROUP KZ» в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау ведет строительство жилого дома. Прокуратурой установлено, что строительство ведется без разрешительных документов, в связи с чем в адрес ГАСК внесено представление. В мае 2026 года ТОО привлечено к административной ответственности за строительство без уведомления ГАСК по проектно-сметной документации, не прошедшей экспертизу (часть 1 статьи 316, часть 1 статьи 463 КоАП РК). Одновременно ГАСК предъявил иск к ТОО о сносе объекта, — сообщили в суде.

Фото: 2ГИС

Суд первой инстанции удовлетворил иск ГАСК, установив, что строительство ведется с нарушением требований Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Среди выявленных нарушений — отсутствие экспертизы проектно-сметной документации, ведение строительства без технического и авторского надзора, а также без уведомления ГАСК о начале строительно-монтажных работ.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции.

— Вместе с тем коллегия усмотрела недобросовестность в действиях ТОО, которое уклонялось от получения уведомления ГАСК о проведении проверки. Кроме того, после обращения ГАСК с иском в суд ТОО продолжило вести строительство и заключало предварительные договоры с дольщиками на приобретение квартир в строящемся объекте, — добавили в суде.

Ранее по этому же объекту чиновники предупреждали жителей Кокшетау о риске потерять деньги при покупке квартир в новостройке.

Напомним, ранее именно по этому объекту чиновники предупредили кокшетауцев о риске потерять деньги при покупке квартиры.