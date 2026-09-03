Кокшетауцев предупредили о риске потерять деньги при покупке квартиры в новостройке

В Кокшетау застройщика многоквартирного дома в микрорайоне Сарыарка привлекли к административной ответственности после внеплановой проверки. Строительство начали без проектно-сметной документации и соответствующего уведомления, передает корреспондент агентства Kazinform.

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области проинформировало горожан об отсутствии разрешения на привлечение средств дольщиков по объекту строительства многоквартирного жилого дома, расположенному в микрорайоне Сарыарка, 37/1 города Кокшетау. Об этом сообщил на своей страниц отдел внутренней политики областного центра.

— В отношении застройщика указанного объекта — ТОО «MAG GROUP KZ» — проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что строительно-монтажные работы начаты без проектно-сметной документации и без подачи уведомления о начале строительно-монтажных работ. Застройщик привлечен к административной ответственности, ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящее время вопрос законности строительства объекта рассматривается в судебном порядке, — говорится на странице ведомства.

В ОВП напомнили, что согласно закону РК «О долевом участии в жилищном строительстве», привлечение средств дольщиков допускается только в трех случаях: через систему гарантирования КЖК, с участием банка второго уровня либо после возведения каркаса жилого здания.

— При покупке жилья обязательно заключение и регистрация договора долевого участия. А любые договоры бронирования, инвестирования или займа вне указанных механизмов является незаконными, — подчеркнули в ведомстве.

Как добавили в акимате, в Кокшетау имеются случаи, когда граждане, вложившие денежные средства в строительство жилья, впоследствии обращаются в госорган в связи с неисполнением застройщиками своих обязательств. В результате сроки строительства и передачи жилья могут значительно затягиваться, а граждане сталкиваются с необходимостью длительного решения вопросов, связанных с защитой своих имущественных прав.

— Акимат города Кокшетау настоятельно рекомендует гражданам не передавать денежные средства до проверки законности строительства, наличия разрешительных документов и законных оснований для привлечения средств дольщиков. Призываем граждан проявлять максимальную осторожность и не принимать решение о приобретении квартиры исключительно на основании рекламных обещаний, договоров бронирования, инвестирования, займа либо иных документов, не предусмотренных законодательством о долевом участии, — подытожили в акимате.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Кокшетау дольщики вот уже четыре года не могут получить обещанное жилье.