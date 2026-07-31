Четыре года ожидания: дольщики остались без квартир и денег в Кокшетау

В Кокшетау дольщики, вложившие последние сбережения и взявшие кредиты, вот уже четыре года не могут получить обещанное жилье. Между тем, чиновники и застройщик вновь говорят лишь о возможном инвесторе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кокшетауские дольщики, еще в 2022 году вложившие средства в свои будущие квартиры, которые должны были быть построены по адресу Сарыарка, 22Д, до сих пор ждут обещанные квадратные метры. Когда строительство только начиналось, на этом месте был практически пустырь. Сейчас вокруг множество новостроек. А среди них заросший травой фундамент той самой 12-этажки, которая должна была подарить долгожданное жилье 226 новоселам. Среди них и 17 дольщикам, вложившим 122 млн теңге.

Глазами пострадавших

Пенсионер Жуматай Тажибаев сегодня вынужден ютиться в своей небольшой квартирке вместе с семьей сына. Тогда, в 2022 году, он как раз и собирался приобрести для него квартиру в новом доме. Собрал все имеющиеся деньги, взял ипотечный кредит, но обещанного жилья так и не увидел.

— Оплатил полностью всю сумму — тогда это было 12 млн теңге, взял кредит. Вот я 5 лет уже на пенсии, 4 года из них я плачу кредит. А ведь мы просто хотели улучшить жилищные условия. Когда мы начали возмущаться, нас вызвали и заключили договор, что за счет простоя дадут нам складское помещение в этом же доме на 12 этаже. На следующий год я к ним пришел, они мне сказали — давайте мы вам просрочку дадим квадратными метрами. И до сих пор дают эти метры. Теперь ни денег, ни жилья, — рассказал Жуматай Тажибаев.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Дважды, по его словам, мужчина был у акима города Кокшетау и вот уже два года пытается попасть на прием к акиму Акмолинской области. Жуматай Тажибаев настаивает именно на получении жилья, ведь сегодня за ту сумму, которую он оплатил, в лучшем случае можно приобрести комнату в общежитии. Впрочем, сама компания не может отдать дольщикам ни квартиры, ни деньги.

— Все мы обратились через риелторскую компанию. Я тоже собрал свои деньги, сколько смог. Всю жизнь работал на производстве. Через риелторов оплатил полностью всю сумму — 10 млн. Теперь куда мы не обращаемся, чтобы стройку продолжили, ни акимат, ни прокуратура — никто не дает нам внятного ответа. Ждем уже четыре года. Сейчас я на пенсии, вынужден жить на съемной квартире в ужасных условиях — в доме барачного типа, — поделился еще один пострадавший в этой ситуации Каирбай Сергазин.

Еще одна пенсионерка Сара Актаева считает, что в сложившейся ситуации нужно обращаться в генеральную прокуратуру, ведь на местном уровне проблема не решается.

— Получается, что у ТОО Build Group Kokshe денег нет, и строить они не могут. Мы подавали на уголовное дело, потому что все выглядит, как мошенничество: деньги взяли, но стройка не идет. Но его прекратили за отсутствием состава преступления. Сами чиновники говорят, что они не имеют права лезть в дела предпринимателя. Но деньги же они у нас отняли, — удивляется горожанка.

По словам местных жителей, они даже сами нашли застройщика, который был согласен достроить дом, но тот вскоре отказался от идеи, потому как цена за это здание у старого застройщика оказалась, по его меркам, весьма высокой.

Глазами юриста

Юридический консультант Ильяс Байгожин представляет в этом деле с 2024 года интересы восьми дольщиков.

— Мы провели свое расследование и выявили всего 17 дольщиков, притом, что со стороны старого застройщика была такая информация, что дольщиков у них 37 человек на жилые помещения и один — на коммерческие. Но официально подтвержденных 17 человек, из них 9 подали в суд. И уже есть судебные решения в их пользу. Но результата нет, судоисполнители ничего не могут сделать — у фирмы нет ни имущества, ни денег. Мы первично подали запрос в ГАСК Акмолинской области, где было выявлено, что та фирма, которая заключала договоры с дольщиками, не является ни застройщиком, ни подрядчиком. ГАСК дал две другие фирмы. Исходя из чего, мы подготовили заявление в прокуратуру о возможном факте мошенничества. Деньги дольщиков получало одно ТОО, строительство вело другое, сейчас банкротится третье — это классическая многоуровневая схема, при которой реальные активы и ответственность разведены по разным юридическим лицам, — отметил Ильяс Байгожин.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Изначально кокшетауская полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, не усмотрев в действиях застройщиков признаков преступления. Люди продолжали жаловаться, и в конце января 2025 года на одном из совещаний было поручено все же возбудить уголовное дело. Велось оно, по словам юриста, до конца 2025 года, после чего опять было прекращено за отсутствием состава преступления.

Кроме возврата своих денег, дольщики намерены подавать в суд на взыскание неустойки, ведь она прописана в договоре. А здесь, по их словам, речь уже будет идти о гораздо больших суммах, чем они вложили в так и не построенное жилье.

Глазами самих застройщиков

По словам юриста ТОO М-Group Asia (заказчик строительства) и ТОО Build Group Kokshe (оператор по заключению договоров) Эльдара Хисамутдинова, изначально, еще в 2021 году, компания получила гарантии Казахстанской жилищной компании на привлечение средств дольщиков.

— На тот момент у нас был заключен договор с Жилстройсбербанком по продвижению этого проекта в рамках льготного ипотечного кредитования. Мы начали работать, привлекали средства дольщиков. В 2021 году мы были единственной компанией в Кокшетау, которая имела право и разрешение на привлечение средств дольщиков. Позже ЖССБ отменил все программы льготного кредитования, и в 2022–2023 гг. рынок недвижимости в Кокшетау пережил стагнацию. Продажи резко упали везде и у всех. Причина основная как раз в отмене льготного кредитования, в связи с чем у нас было отозвано разрешение. И соответственно, строительство было приостановлено, — пояснил Эльдар Хисамутдинов.

Компании начали, по словам юриста, искать уже сторонних частных инвесторов — кто-то соглашался, кто-то не соглашался, с кем-то даже были заключены договоры.

— В сентябре прошлого года мы уже заключили договор с одной инвесткомпанией из Алматы. Но по непонятным причинам пока вливаний денежных средств нет. Я три раза летал в Алматы, но переговоры ни к чему не приводят, инвестор пока не зашел на объект. Сейчас мы ведем переговоры с кокшетауской строительной компанией, она была предоставлена на площадке акимата города, там же присутствовал и представитель прокуратуры города, — добавил Эльдар Хисамутдинов.

Дом будет отдан инвесторам вместе с имеющимися задолженностями. Как пояснил Эльдар Хисамутдинов, это не только долги перед дольщиками, но и задолженности перед контрагентами, а также по решению судов, кроме того — административный штраф за неисполнение решения суда и оплата деятельности судебных исполнителей.

Глазами чиновников

Руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Кокшетау Бахтияр Шабданов отмечает, что решение, как выйти из сложившейся ситуации, руководством областного центра уже почти найдено.

— На площадке акимата города мы встречались с потенциальным инвестором, провели беседу, дали предложение. На сегодняшний день потенциальный инвестор ведет переговоры с предыдущим застройщиком, т. е. получил от них данные по количеству дольщиков, стоимости проекта — и на данный момент они ведут внутренние расчеты данного проекта, чтобы зайти на его завершение. В принципе со стороны акимата города мы выступаем в поддержку, будут предоставлены земельные участки, технические условия. По всем фронтам мы работаем максимально плотно, чтобы снять данный вопрос, — пояснил Бахтияр Шабданов.

Новый инвестор должен будет решить все возникшие проблемы. Пока же дольщики будут вынуждены и дальше ждать свои квадратные метры.

Ранее сообщалось, почему строительство многоэтажки в Кокшетау идет уже четвертый год.