Четвертый год стройки: почему строительство многоэтажки в Кокшетау идет такими темпами

Жители микрорайона Коктем города Кокшетау уже несколько лет наблюдают за стройкой многоквартирного дома, которая, по их словам, практически не движется. В госорганах признают слабую динамику работ, но сам застройщик уверяет: проект не заморожен, просто его возводят исключительно на собственные средства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Стройка жилого комплекса в микрорайоне Коктем вызывает вопросы у местных жителей, главный из которых — почему строительство идет так медленно.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— Тут еще с советских пор старый фундамент был, долгие годы территория пустовала, а потом на ней началось строительство. Но что-то темпы очень слабые, потихоньку строят, — рассказал местный житель Талгат.

На сегодняшний день на месте действительно идет строительство, и судя по размещенному паспорту объекта, по адресу мкр. Коктем, 1В в скором времени появится многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Как сообщили на запрос редакции в акимате города Кокшетау, в рамках компетенции отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства областного центра по объекту в мкр. Коктем, 1В, выдано архитектурно-планировочное задание еще 28 марта 2022 года и согласован эскизный проект 15 апреля 2022 года.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— При этом указанный объект реализуется частным застройщиком — ТОО «Kokshe Building Service». В связи с этим местный исполнительный орган не располагает сведениями о причинах приостановления строительства, а также о сроках его возобновления, — отметили в ведомстве.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области уточнили, что согласно заключению экспертизы проекта, источником финансирования являются негосударственные инвестиции.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— В соответствии с уведомлением о начале производства работ строительство объекта начато 9 ноября 2022 года, срок ввода объекта в эксплуатацию предусмотрен на 23 января 2027 года. Согласно отчетам технического надзора о ходе строительства, наблюдается слабая динамика строительства. К примеру, общая готовность объекта в апреле текущего года составила 24%, в июне текущего года готовность объекта составила 27%, — добавили в управлении.

Сам руководитель ТОО «Kokshe Building Service» Аскар Байканов утверждает, что строительство было начато не в 2022 году, а гораздо позже — около года назад.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— У нас была приостановка строительства, мы только недавно получили экспертизу. С 2022 года мы оформляли все: пока сделали проект, экспертизу, нюансов было много. Это первое. Второе — у нас не 27%, у нас уже полностью возведены 9 этажей первого блока, сейчас уже заполняемость газоблоком поднимаем. Третий этаж подняли, на четвертый переходим. В этом году мы планируем первый блок сдать и начать второй блок. Единственное, вы знаете, что сейчас привлечение средств дольщиков запрещено, и мы строим за счет собственных средств. Мы вообще являемся заводом-производителем ЖБИ, то, что зарабатываем, вкладываем сюда. Начинали строительство тоже за свои средства, — пояснил Аскар Байканов.

По словам собственника, дом будет состоять из трех блоков и шести подъездов. Первый блок и два подъезда уже сделаны. Это будет дом бизнес-класса с паркингом.

После завершения строительства, квартиры будут выставлены на продажу. Сейчас в Кокшетау практикуется выкуп акиматом определенного количества квартир в новостройках для социально уязвимых слоев населения (СУСН), однако здесь речь идет о жилье бизнес-класса.

— Дома для СУСН мы уже строили ранее и в Зеренде, и в Кокшетау. Но этот дом бизнес-класса, я даже не знаю, подойдет ли он по стоимости. Нам уже звонили насчет этого. Но окончательно сказать, какая будет цена, мы сможем только после завершения строительства. Завершение планируем на следующий год. Строительство идет за счет собственных средств, — добавил Аскар Байканов.

Напомним, ранее мы писали о восьми долгостроях в Актобе и почему власти не могут снести опасные объекты.