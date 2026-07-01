Восемь долгостроев Актобе: почему власти не могут снести опасные объекты

Как сообщили в пресс-службе акима города Актобе, с 2021 по 2025 год был осуществлен выкуп 10 жилых домов, признанных аварийными, а их жителям выплачена соответствующая компенсация.

— Эти дома долгое время простаивали пустыми. На сегодняшний день 9 из них уже снесены, а демонтаж последнего, 10-го дома запланирован до конца года. Кроме того, на территории города пустуют 8 недостроенных жилых домов. Все они находятся в частной собственности. У данных объектов есть законные владельцы. По информации самих собственников, из-за юридических сложностей — таких как судебные тяжбы и нахождение имущества в залоге у банка — они не могут получить возможность ни завершить строительство, ни снести объекты. Городской отдел архитектуры и градостроительства направил владельцам указанных объектов требование об обязательном ограждении территорий. Наряду с этим информация по данным объектам передана в правоохранительные органы, включая полицию и прокуратуру, и данный вопрос взят под их контроль, — проинформировали в пресс-службе акима города Актобе.