Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Строящийся ЖК горит в Астане

Автор:  
Анеля Касымова
23 Мая 2023, 16:54
Строящийся ЖК горит в Астане Кадр из видео: instagram.com/astanovka98

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На территории одного из строящихся объектов в Астане произошло возгорание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео возгорания распространилось в социальных сетях. Отмечается, что на месте происшествия было слышно несколько взрывов.

По данным пресс-службы столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел на объекте по улице Мухамедханова, 4В. На объект выехали две пожарные части, в том числе 19 сотрудников и четыре единицы техники.

Сообщение о возгорании поступило в 16.28 часов по местному времени.

«По прибытию столичных огнеборцев, через 6 минут установлено, что произошел взрыв трех газовых баллонов, а также происходит горение 15 рулонов кровельного материала. Силами пожарных пожар локализован в 16.45 часов и ликвидирован в 16.50. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении пресс-службы.


Астана   Происшествия   Пожар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Назначена заместитель начальника ДП Астаны
Назначена заместитель начальника ДП Астаны
КТЖ и сингапурская компания PSA создали совместное предприятие
КТЖ и сингапурская компания PSA создали совместное предприятие
СЭЗ между Алматы и Конаевым проектирует сингапурская компания
СЭЗ между Алматы и Конаевым проектирует сингапурская компания