Строящийся жилой комплекс горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы загорелась обшивка строящегося здания на пересечении улиц Саина и Шаляпина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС г. Алматы, пожар произошел 21 июня в 09:46 по адресу: Ауэзовский район, микрорайон Астана, 1/10.

«По прибытии пожарного расчета через 4 минуты, обнаружено горение обшивки строящегося здания, создалась угроза распространения огня на верхние этажи. Принятыми мерами уже через 10 минут достигнута локализация. Загорание ликвидировано в 10:09. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

ДЧС рекомендует владельцам объектов соблюдать правила пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ.