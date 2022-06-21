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    10:51, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Строящийся жилой комплекс горел в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы загорелась обшивка строящегося здания на пересечении улиц Саина и Шаляпина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС г. Алматы, пожар произошел 21 июня в 09:46 по адресу: Ауэзовский район, микрорайон Астана, 1/10.

    «По прибытии пожарного расчета через 4 минуты, обнаружено горение обшивки строящегося здания, создалась угроза распространения огня на верхние этажи. Принятыми мерами уже через 10 минут достигнута локализация. Загорание ликвидировано в 10:09. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    ДЧС рекомендует владельцам объектов соблюдать правила пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ.


    Теги:
    Пожар Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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