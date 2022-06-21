10:51, 21 Июнь 2022 | GMT +6
Строящийся жилой комплекс горел в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы загорелась обшивка строящегося здания на пересечении улиц Саина и Шаляпина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным ДЧС г. Алматы, пожар произошел 21 июня в 09:46 по адресу: Ауэзовский район, микрорайон Астана, 1/10.
«По прибытии пожарного расчета через 4 минуты, обнаружено горение обшивки строящегося здания, создалась угроза распространения огня на верхние этажи. Принятыми мерами уже через 10 минут достигнута локализация. Загорание ликвидировано в 10:09. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС.
ДЧС рекомендует владельцам объектов соблюдать правила пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ.