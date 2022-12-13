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Строящийся таунхаус сносят в предгорье Алматы

13 Декабря 2022, 17:36
Строящийся таунхаус сносят в предгорье Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Многоквартирный жилой дом, возводимый в микрорайоне Нурлытау, начали сносить в присутствии судебных исполнителей в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внеплановая проверка, проведенная в марте этого года управлением градостроительного контроля, установила, что объект строится незаконно.

«Целевое назначение объекта было садоводство. Собственник должен был получить архитектурно-планировочное задание, согласовать эскизный проект, а затем строить садовый дом, а сейчас строится двухэтажный объект без согласования эскизного проекта. То есть, если собственник хотел построить ЖК, то он должен был поменять целевое назначение. А потом этот участок должен был проверяться на безопасность и соответствие», - говорит руководитель отдела управления градостроительного контроля по Алатаускому и Бостандыкскому району Алибек Тульбасиев.


По словам спикера, после проверки собственник был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение нарушений. Но по истечению срока нарушения не были устранены, в связи с чем материалы были направлены в Бостандыкский районный суд на снос незаконно возведенного объекта общей площадью 900 квадратных метров.

Районный суд вынес положительное решение о сносе объекта, однако собственник его обжаловал. По итогам судебных разбирательств Алматинский городской суд постановил решение Бостандыкского районного суда оставить без изменения.


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