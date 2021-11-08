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Строящийся двухэтажный дом горел в Алматы

8 Ноября 2021 12:43
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Строящийся двухэтажный дом горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мансарда строящегося двухэтажного дома загорелась в Алматы. Пожарные отстояли от огня первый и второй этаж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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8 ноября в 10:24 сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям выехали по повышенному рангу вызова в микрорайон Мирас, дом 29/1, Бостандыкского района.

«По прибытии обнаружено горение мансардного этажа и кровли строящегося двухэтажного дома на площади 280 квадратных метров. Быстрому распространению загорания способствовали легкосгораемые конструкции: фанера, а также покрытие кровли мягким битумом. Развернут оперативный штаб, создано два боевых участка, на тушение и защиту введены универсальные и лафетный ствол через пожарную автолестницу, автоцистерны установлены по пожарные гидранты, протянуты магистральные линии, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. Пожар локализован в 11:31. Удалось отстоять первый и второй этаж дома», - сообщили в пресс-службе ДЧС.




Пожар был ликвидирован в 11:58. Жертв и пострадавших нет.


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#Алматы   #Происшествия   #Видео   #МЧС   #Пожар   #ДЧС  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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