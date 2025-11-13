Строительство ТЭЦ в Кокшетау идет по плану — Марат Ахметжанов

На брифинге в Службе центральных коммуникаций журналисты поинтересовались готовностью инфраструктуры города к запуску ТЭЦ.

— В этом году мы подготовили проектно-сметную документацию, временные сооружения, дороги, скважины и необходимую инфраструктуру. В следующем году начнется активная фаза строительства. Параллельно мы готовим и городскую инфраструктуру, — сообщил аким.

По его словам, первая подача тепла в микрорайон Сарыарка запланирована на 2028 год, а к 2029 году тепло будет обеспечено по всему городу.

— В среднем жители платят около 9-10 тысяч тенге только за подогрев воды в месяц, поэтому запуск ТЭЦ решит многие вопросы. Кроме того, мы разрабатываем новый генеральный план города на 500 тысяч жителей. Глава государства одобрил его во время рабочей поездки. Кокшетау станет центром притяжения, и мы готовы обеспечить комфортное проживание для новых жителей, — добавил Марат Ахметжанов.

