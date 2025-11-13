РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:52, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Акмолинская область усиливает меры защиты от паводков — аким региона

    Какие меры предпринимаются в Акмолинской области для защиты населения и инфраструктуры от паводков, рассказал аким региона Марат Ахметжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акмолинская область усиливает меры защиты от паводков — аким региона
    Фото: акимат Акмолинской области

    — Противопаводковая безопасность остается приоритетным направлением. В нашем регионе насчитывается 494 озера и 111 рек. В этом году мы изменили подход: вместо борьбы с последствиями сосредоточились на устранении причин паводков. Проведена масштабная работа по защите жителей и инфраструктуры. В частности, велась очистка и углубление русел рек Колутон, Нура, Шагагалы и Жабай. В области очищено 44 километра рек, а также укреплены и восстановлены 18 опасных и значимых гидротехнических сооружений, — сообщил Марат Ахметжанов на площадке Службы центральных коммуникаций.

    По словам акима, проведённые работы позволят своевременно управлять 80 млн кубометров талой воды и воды разливающихся рек весной.

    — В Астраханском, Сандыктауском и Зерендинском районах из зон риска были переселены 37 семей. В рамках программы реновации в Буландинском районе планируется переселение еще 53 семей из опасных участков. Работа в этом направлении продолжается, — добавил аким области.

    Ранее мы писали, что более 7 тысяч жителей Акмолинской области получат новое жилье.

