Строительство ТЭЦ-3 в Алматы: сроки реализации проекта отстают от графика

Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов посетил строительные площадки ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, где ознакомился с ходом реализации проектов по переводу станций на сжигание природного газа, передает агентство Kazinform.

На ТЭЦ-2 общий уровень строительной готовности достиг 92%. Практически полностью завершена поставка технологического оборудования, на площадке задействованы около 1,5 тысячи специалистов и более 140 единиц строительной техники. Вместе с тем Министр поставил задачу сохранить набранные темпы строительства. Подрядным организациям поручено привлечь дополнительных профильных специалистов, в том числе монтажников и сварщиков, а также ускорить завершение процедур согласования документации, необходимой для проведения пусконаладочных работ.

Как отметили в Министерстве, по итогам инспекции ТЭЦ-3 выявлено существенное отставание от утвержденного графика реализации проекта. Общий уровень готовности объекта составляет порядка 26%. На площадке сохраняются задержки с поставкой ключевого оборудования, а фактическая численность работников не превышает 600 человек при плановой потребности около 1 600. Это отражается на сроках выполнения строительно-монтажных работ по ряду ключевых объектов станции, включая распределительное устройство и системы управления.

Фото: Министерство энергетики РК.

В связи с выявленными недостатками министр энергетики поручил заказчику и генеральному подрядчику в кратчайшие сроки обеспечить наращивание темпов строительства, увеличить численность персонала и количество задействованной техники до проектных требований.

— Объективные сроки утверждены, никакие переносы не обсуждаются! Требую незамедлительно устранить кадровый дефицит и кратно увеличить объемы спецтехники на стройке, — заявил Ерлан Аккенженов.

Фото: Министерство энергетики РК.

Также поручено принять исчерпывающие меры по ускорению поставок оборудования, актуализировать график производства работ с безусловным соблюдением установленных сроков реализации проекта.

— Если в ближайшие недели ресурсы на отстающем объекте не будут полностью мобилизованы, в отношении заказчиков и подрядчиков будут инициированы строгие взыскания, — заявил министр.

Ранее сообщалось, что в нефтегазовую отрасль Казахстана вложат 350 млрд тенге.