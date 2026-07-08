350 млрд тенге вложат в нефтегазовую отрасль Казахстана

В 2020-2025 годах в углеводородную отрасль было инвестировано 41,3 трлн тенге. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По состоянию на 1 января 2025 года на государственном балансе Республики Казахстан балансовые запасы нефти составляют 4,2 млрд тонн, свободного газа 1,7 трлн кубометров, а растворенного газа — 2 трлн кубометров. В 2020–2025 годах в углеводородную отрасль было инвестировано 41,3 трлн тенге. В 2026 году планируется привлечь еще 350 млрд тенге инвестиций. Эти средства направляются на геологоразведку, модернизацию производственной инфраструктуры и внедрение новых технологий, — сказал Е.Акбаров.

По его словам, по итогам 2025 года на подготовку казахстанских кадров было израсходовано 18,7 млрд тенге, на НИОКР — 10,1 млрд тенге, на социально-экономическое развитие регионов — 45,5 млрд тенге. На сегодняшний в сфере разведки и добычи углеводородов работают около 65 тысяч человек. Средняя месячная зарплата в нефтегазовой сфере составляет 1,2 млн тенге.

Как сообщил спикер, в настоящее время запасы условного топлива в Казахстане оцениваются в 76 млрд тонн. Из них 70 млрд тонн приходится на четыре основных перспективных бассейна. Это Прикаспийский, Устюрт-Бозашинский, Мангышлакский и Южно-Торгайский осадочные бассейны.

Всего, на сегодняшний день, в сфере углеводородов действует 317 контрактов на недропользование.

Напомним, Казахстан намерен освоить 30 новых месторождений нефти и газа.