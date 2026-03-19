телерадиокомплекс президента РК
    13:08, 19 Март 2026 | GMT +5

    Строительство нового аэропорта в Астане: на какой стадии находится процесс

    Вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о ходе подготовки проекта строительства новой воздушной гавани в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По его словам, сейчас создана рабочая группа под руководством акимата города, куда входят все компетентные органы.

    — К данному вопросу предшествует очень кропотливая, детальная работа, потому что там очень много параметров. Поэтому в настоящее время процесс начат и он идет. Все технические специалисты, эксперты изучают всевозможные варианты, — сообщил он в кулуарах Сената.

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Напомним, в декабре 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта. 

