13:08, 19 Март 2026 | GMT +5
Строительство нового аэропорта в Астане: на какой стадии находится процесс
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о ходе подготовки проекта строительства новой воздушной гавани в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, сейчас создана рабочая группа под руководством акимата города, куда входят все компетентные органы.
— К данному вопросу предшествует очень кропотливая, детальная работа, потому что там очень много параметров. Поэтому в настоящее время процесс начат и он идет. Все технические специалисты, эксперты изучают всевозможные варианты, — сообщил он в кулуарах Сената.
Напомним, в декабре 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта.