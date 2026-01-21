РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:34, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Строительство новых железнодорожных линий в Казахстане завершат в текущем году

    О развитии транспортной инфраструктуры в рамках исполнения поручений Президента, данных на Национальном Курултае, на заседании Правительства доложил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Он напомнил, что в стране ведется масштабное развитие железнодорожной инфраструктуры.

    — Продолжается строительство новых железнодорожных линий: Кызылжар –Мойынты, Дарбаза — Мактаарал, а также модернизация действующих участков Алтынколь — Жетыген, Жезказган — Сексеул. Объекты будут построены в текущем году, — сообщил министр.

    Также будет продолжена масштабная программа реконструкции вокзалов.

    По словам министра, все крупные проекты по автодорогам будут реализованы под ключ, с финансированием через международные финансовые организации.

    До конца 2026 года планируется открытие движения на участке Кызылорда — Жезказган. В текущем году начнется строительство четырехполосной магистрали Кызылорда — Актобе. Во втором полугодии стартуют работы на проектах Караганда — Жезказган и обходе Сарыагаша.

    Ранее на пятом заседании Национального курултая Президент отметил, что пристального внимания к себе требует транспортно-логистический комплекс, без должного развития которого невозможен устойчивый рост экономики.

