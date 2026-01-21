Строительство новых железнодорожных линий в Казахстане завершат в текущем году
О развитии транспортной инфраструктуры в рамках исполнения поручений Президента, данных на Национальном Курултае, на заседании Правительства доложил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он напомнил, что в стране ведется масштабное развитие железнодорожной инфраструктуры.
— Продолжается строительство новых железнодорожных линий: Кызылжар –Мойынты, Дарбаза — Мактаарал, а также модернизация действующих участков Алтынколь — Жетыген, Жезказган — Сексеул. Объекты будут построены в текущем году, — сообщил министр.
Также будет продолжена масштабная программа реконструкции вокзалов.
По словам министра, все крупные проекты по автодорогам будут реализованы под ключ, с финансированием через международные финансовые организации.
До конца 2026 года планируется открытие движения на участке Кызылорда — Жезказган. В текущем году начнется строительство четырехполосной магистрали Кызылорда — Актобе. Во втором полугодии стартуют работы на проектах Караганда — Жезказган и обходе Сарыагаша.
Ранее на пятом заседании Национального курултая Президент отметил, что пристального внимания к себе требует транспортно-логистический комплекс, без должного развития которого невозможен устойчивый рост экономики.