Строительство новых железнодорожных линий в Казахстане завершат в текущем году

Он напомнил, что в стране ведется масштабное развитие железнодорожной инфраструктуры.

— Продолжается строительство новых железнодорожных линий: Кызылжар –Мойынты, Дарбаза — Мактаарал, а также модернизация действующих участков Алтынколь — Жетыген, Жезказган — Сексеул. Объекты будут построены в текущем году, — сообщил министр.

Также будет продолжена масштабная программа реконструкции вокзалов.

По словам министра, все крупные проекты по автодорогам будут реализованы под ключ, с финансированием через международные финансовые организации.

До конца 2026 года планируется открытие движения на участке Кызылорда — Жезказган. В текущем году начнется строительство четырехполосной магистрали Кызылорда — Актобе. Во втором полугодии стартуют работы на проектах Караганда — Жезказган и обходе Сарыагаша.

Ранее на пятом заседании Национального курултая Президент отметил, что пристального внимания к себе требует транспортно-логистический комплекс, без должного развития которого невозможен устойчивый рост экономики.