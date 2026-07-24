Строительство мультимодального сухого порта и логистического парка началось в области Абай

Сегодня в селе Бахты района Маканшы состоялась церемония закладки фундамента мультимодального сухого порта и логистического парка, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

В торжественном мероприятии приняли участие аким области Абай Берик Уали и учредитель ТОО «Port Baqty» Кайрат Итемгенов.

Выступая на церемонии, глава региона подчеркнул стратегическое значение нового объекта, отметив, что проект имеет важное значение не только для области Абай, но и для развития транзитного потенциала всей страны.

— Сегодня мы становимся свидетелями начала реализации важного проекта, направленного на укрепление транспортно-логистического потенциала не только области Абай, но и всего Казахстана. Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил усиление роли Казахстана как ведущего транзитного хаба Евразии и наращивание транзитного потенциала страны в числе стратегических приоритетов. Глава государства подчеркнул: «Мы прокладываем новые железнодорожные линии и увеличиваем возможности транспортировки грузов по Транскаспийскому маршруту, или «Среднему коридору».

Фото: акимат области Абай

Проект в Бахты является одним из важных шагов на пути реализации этих задач.

— Сухой порт Бахты — это не просто инфраструктурный объект. Это новая точка экономического роста, объединяющая международную торговлю, транспорт и логистику. Мы уверены, что проект позволит привлечь новые инвестиции, будет способствовать развитию предпринимательства, увеличению экспортного потенциала и социально-экономическому развитию приграничных территорий. Акимат области со своей стороны продолжит всестороннее сопровождение проекта и готов создать все необходимые условия для его успешной реализации. Уверен, что этот проект внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие не только области Абай, но и всего Казахстана, — отметил Берик Уали.

Мультимодальный сухой порт «Бахты» станет третьим железнодорожным пограничным переходом между Казахстаном и Китаем после Достыка и Хоргоса. Новый логистический узел позволит увеличить пропускную способность казахстанско-китайской границы еще на 20–25 млн тонн грузов в год и снизить нагрузку на действующие переходы.

Фото: акимат области Абай

Проектная мощность терминала составит 1 млн контейнеров в год. К 2032 году планируется выйти на объем обработки до 700 тысяч контейнеров ежегодно. На первом этапе реализации проекта будет привлечено 210 млн долларов США инвестиций и создано 200 новых рабочих мест. Финансирование осуществляется за счет частных инвестиций.

В состав комплекса войдут контейнерный и зерновой терминалы, складские комплексы, таможенная и логистическая инфраструктура, автомобильный терминал и объекты сервисного обслуживания. Кроме того, предусмотрено строительство бондовых складов общей площадью до 50 тысяч квадратных метров.

Фото: акимат области Абай

На этапе строительства работой будут обеспечены от 800 до 1 200 человек. После ввода терминала в эксплуатацию будет создано от 500 до 1 000 постоянных рабочих мест, а благодаря развитию сервисных отраслей в районе появится еще от 1 500 до 2 000 новых рабочих мест.

Проект также предусматривает строительство гостиничного комплекса на 200 мест для вахтовых и приглашенных работников. В его состав войдут столовая, прачечная, спортивный зал и круглосуточный медицинский пункт.

Реализация инвестиционного проекта рассчитана на 2026–2028 годы. Запуск нового комплекса позволит значительно расширить транспортно-логистические возможности региона, увеличить пропускную способность международных транзитных коридоров, нарастить экспортный потенциал, а также окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие района Маканшы и привлечение новых инвестиций.

Фото: акимат области Абай

В настоящее время для размещения объекта определен земельный участок площадью 150 гектаров на территории Бахтинского сельского округа Маканчинского района. Проектные, организационные и подготовительные работы ведутся поэтапно.

Стоит отметить, что в 2026 году в области Абай планируется реализовать 41 инвестиционный проект общей стоимостью 131,2 млрд тенге и создать 3 263 новых рабочих места. По итогам первого полугодия уже введены в эксплуатацию 14 инвестиционных проектов на сумму 34,62 млрд тенге, благодаря которым создано 598 рабочих мест.

Напомним, 22 июля в Аягозском районе с участием первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбека Налибаева состоялась церемония закладки горно-обогатительного комбината «Aidarly». После выхода предприятия на полную мощность планируется ежегодно перерабатывать 75 млн тонн руды, производить 226 тыс. тонн медного концентрата и 3,55 тыс. тонн молибденового концентрата. В период реализации проекта будет создано более трех тысяч рабочих мест.