Строительство Ледового дворца в Аксу продолжается уже три года

Строительство Ледового дворца в Аксу началось ровно три года назад, тогда забили первый символический колышек. В апреле 2022 года новый спортивный объект должен был заработать, однако стройка все еще не закончена, передает корреспондент агенства Kazinform.

После завершения всех работ Ледовый дворец будет представлять собой двухэтажное здание площадью 4 тысячи квадратных метров. Внутри разместят каток, зрительские трибуны, раздевалки, тренажерный зал, медкабинет и буфет. Известно, что после корректировки проекта, его стоимость выросла до 1,5 млрд тенге. Заказчик работ — отдел строительства города Аксу.

Теперь объект обещают сдать в декабре 2024 года. Но только в том случае, если к этому времени в Аксу доставят холодильное оборудование и машину для заливки льда. Подрядчик их еще не заказал.

— В прошлом году было выделено чуть больше 500 миллионов: поставили фундамент, завезли сэндвич-панели, перекрытия. Сейчас работы завершены на 60%. Открытие у нас запланировано на декабрь, но загвоздка в том, что может не прийти холодильное оборудование и машина для заливки льда. Срок поставки — шесть месяцев, а на сегодня подрядчиком они еще не заказаны, — сообщил замруководителя областного управления физической культуры и спорта Нурлан Есембаев.

Сейчас возможностей для тренировок у юных хоккеистов из Аксу не много. Запуск нового объекта сильно облегчит жизнь и детям, и их родителям.

Другой спортивный объект, который будет построен в Павлодарской области — это центр художественной гимнастики. Здание общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров планируют возвести на территории Спорт-сити, в Северной промзоне города.

Действующий комплекс «Баянтау» просто не может вместить всех юных спортсменов: он переполнен и откровенно не соответствует стандартам, которые нужны гимнастам для нормального тренировочного процесса. А еще, чтобы отрабатывать сложные элементы не хватает высоты потолков.

Место для нового объекта долго не могли выбрать, решение меняли дважды. К строительству пока не приступили, участок земли, где будут расположен центр, все еще находится в частной собственности. Его планируют выкупить.

Запустить центр художественной гимнастики рассчитывают в 2026 году. Как заверил Нурлан Есембаев, ПСД уже готова, документацию даже успели скорректировать.

Строить спортивный городок в Северной промзоне Павлодара начали несколько лет назад, еще до пандемии. На сегодня построены и работают ледовая арена, футбольный манеж и центр единоборств. Изначально в плане был еще и легкоатлетический манеж. Он должен был стать самым дорогим объектом в Спорт-сити, построенным по ГЧП. Здесь хотели организовать тренировочный процесс и проводить чемпионаты республиканского уровня. Перспектива многих обрадовала, потому что современного манежа в Павлодаре нет. Есть «Юность», но зданию — почти полвека. Состояние плачевное.

Под новый манеж в свое время выкопали котлован, а потом у частника возникли проблемы и проект остался замороженным. Сейчас павлодарским легкоатлетам обещают капитально отремонтировать существующий манеж «Юность».

Другой интересный проект, о котором упомянул Нурлан Есембаев — строительство лыжероллерной трассы в Баянауле. Ее протяженность должна была составить 2,5 километра. Здесь планировали проводить тренировочные сборы. К тому же, территорию обещали не огораживать и максимально сохранить деревья: заниматься спортом здесь смогли бы все желающие, а не только профессиональные спортсмены. Также новый объект должен был привлечь любителей зимнего отдыха и сыграть на туристическую привлекательность региона. Впервые о строительстве лыжероллерной трассы заговорили в начале 2021 года. Пока вопрос остается открытым.

Как объяснили в управлении спорта, от реализации не отказались, но отложили до лучших времен — пока завершат другие, более приоритетные, проекты и найдут свободные средства. Документации уже три года, в любом случае проект понадобится скорректировать.

Сейчас в регионе области развивают 98 видов спорта, в том числе — 24 олимпийских, 10 национальных. В составы национальных сборных входят 670 спортсменов из Павлодарской области.

Четверо павлодарцев имеют все шансы попасть на летние Олимпийские игры. Это представители таких видов, как велоспорт, батутная гимнастика и легкая атлетика.