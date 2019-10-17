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Качество нового поля в Спорт-сити проверили футболисты Ertis

17 Октября 2019 18:09
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Качество нового поля в Спорт-сити проверили футболисты Ertis

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Спортсмены провели первую тренировку на территории спортивного кластера, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

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В Спорт-сити завершается строительство полноразмерного футбольного поля. Его качество проинспектировала специальная комиссия, куда вошли чиновники и спортсмены региона.

«Сегодня специально пригласили дубль команды Ertis, чтобы они сами посмотрели поле, газон, качество его, удовлетворяет ли, дали свои рекомендации. До окончания строительства мы можем внести свои изменения, если это необходимо, и улучшить качество их тренировок. Потому что в первую очередь это делается для наших спортсменов, - отметил заместитель акима области Асхат Оралов. - Хотелось бы, чтобы наши спортсмены и любители футбола получили все условия».

По словам спикера, поле станет 15-ым полноразмерным в области. Футболисты Ertis проверили первую тренировку на новом поле. Спортсмены рассказали, что заниматься удобно, трава мягкая. Поле спортивного комплекса президент федерации футбола области Ойрат Садуов сравнил с площадкой на стадионе «Жулдыз».

«Поле стандартное - 105 на 70 метров, позволяет проводить полноценные тренировки для команд: главной и дубля, старших возрастов, футбольного центра. Качество поля очень хорошее, ничем не уступает качеству поля «Жулдыз». В Казахстане УЕФА сертифицировал три поля: «Астана Арена», центральный стадион «Кайрата» и наш «Жулдыз». Я очень рад, что в области открываются такие поля», - говорит Ойрат Садуов.

На территории Спорт-сити, помимо открытого поля, строят футбольный манеж. Мини-футбольное поле появится на крыше центра подготовки олимпийского резерва. Всего в регионе насчитывается 192 мини-поля.

Как сообщил руководитель управления по развитию туризма и спорта области Марат Айдашев, футбольный манеж планируют сдать в эксплуатацию ко Дню независимости.

Напомним, к концу года на территории Спорт-сити откроют футбольный манеж, ледовую раскаточную арену, завершат строительство элементов благоустройства: футбольного поля, малых игровых форм, баскетбольной и волейбольной площадок.

На возведение всех объектов спортивного комплекса выделено больше 10 млрд тенге.





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Ключевые слова: Павлодарская область, Спорт,
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