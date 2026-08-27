Строительство курорта на Кок-Жайлау: закроют ли доступ в горы

Около двух месяцев назад в урочище Кок-Жайлау начались строительные работы в рамках проекта Almaty SuperSki, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях строительство на Кок-Жайлау вновь вызвало активное обсуждение. Пользователи высказывают опасения по поводу возможного воздействия будущего курорта на экосистему алматинских гор. Среди наиболее часто обсуждаемых вопросов — сохранность ледников и вырубка деревьев. Общественный отклик также вызвала работа художника Паши Каса, посвященная Кок-Жайлау.

Однако представители Kazakh Tourism Development Ltd., реализующей проект Almaty SuperSki, заявляют, что оснований беспокоиться за сохранность природы нет. В ответе на запрос агентства Kazinform в компании отметили, что все запланированные работы проводятся поэтапно, в соответствии с проектной документацией и требованиями действующего законодательства.

— Проект Almaty SuperSki в настоящее время находится в активной стадии реализации. На строительной площадке ведется строительство технологических и подъездных дорог. Кроме того, проводятся расширенные инженерно-геологические и археологические исследования, необходимые для дальнейшей реализации проекта, — говорится в ответе компании.

К реализации проекта привлечены отечественные и международные профильные организации. Строительством канатных дорог занимается французская компания POMA, авторский надзор осуществляет АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры». За независимый контроль отвечают международные консультанты PGI, Hill International и DCSA.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств АО «Qazaqstan Investment Corporation». Запуск курорта запланирован на конец 2028 года.

Закроют ли Кок-Жайлау для посетителей

Один из вопросов, который волнует горожан, — сохранится ли свободный доступ в урочище во время строительства.

Директор Иле-Алатауского государственного национального природного парка Елнур Ахметов сообщил Kazinform, что полностью закрывать Кок-Жайлау для посетителей из-за строительства не планируется.

Вместе с тем в целях безопасности доступ может быть временно ограничен на отдельных участках, где непосредственно ведутся строительные работы или передвигается специальная техника.

— На период действия таких ограничений будут предусмотрены альтернативные маршруты, позволяющие обходить зоны строительства, — сообщил Елнур Ахметов.

Что будет с деревьями

Еще один вопрос связан с возможной вырубкой зеленых насаждений. По словам директора национального парка, специалисты Иле-Алатауского ГНПП совместно с ТОО «Казгипролесхоз-KZ» провели детальное лесопатологическое обследование непосредственно на территории, где планируется строительство курорта.

По результатам обследования деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, на территории строительства курорта не выявлено.

— При реализации проекта приоритет будет отдаваться сохранению зеленых насаждений и их пересадке. В соответствии с проектом при строительстве дорог на участках государственного лесного фонда определены деревья, подлежащие вырубке, установлены их объем и качественные характеристики. 25 июня 2026 года получено разрешение Комитета лесного хозяйства и животного мира № 27-03/165-НҚ на вырубку деревьев, — уточнил глава нацпарка.

Ранее стало известно о начале подготовительных работ в рамках проекта развития горного кластера не только в Кок-Жайлау, но и в других ущельях Алматы.