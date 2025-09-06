Реконструкция культурных объектов в Алматы: акимат проверил ход работы

В частности, был осмотрен мавзолей и мемориальный комплекс Райымбека батыра, известный как место проведения ритуальных мероприятий. На прилегающей территории планируется строительство музея Райымбека батыра, административного здания и благоустройство всего участка. Работы начались в мае текущего года, завершение запланировано в мае 2026 года.

Представители подрядной организации доложили о ходе строительства. По их словам, определённые трудности возникали на этапе согласования с жителями частных домов, однако все вопросы урегулированы, и работы ведутся в полном объёме.

— В новом здании музея для посетителей будут созданы более комфортные условия для участия в обрядах, — отметили они.

Заместитель акима города Алматы Азамат Калдыбеков подчеркнул необходимость завершения всех работ в установленные сроки.

Кроме того, рабочая группа ознакомилась с реконструкцией театра традиционного искусства «Алатау». Представители подрядной организации ообщили о текущем ходе капитального ремонта. В рамках работ выполняются фасадные работы, благоустройство территории, замена кресел и ковролина в зрительном зале. Также будут усилены конструкции и повышена сейсмоустойчивость здания, проведена замена систем вентиляции, инженерных коммуникаций, отопления, электроснабжения и противопожарной безопасности.

Отмечается, что демонтажные работы уже завершены, ведётся подготовка к облицовке здания и внутренней отделке. Особое внимание уделено качеству применяемых материалов для укладки тротуаров, облицовки внутренних стен и наружных фасадных элементов.

— График соблюдается полностью, — заверили представители подрядной организации.

Завершение ремонта театра запланировано на конец текущего года.

Также в рамках рабочего объезда делегация посетила Центральный стадион города, где 30 сентября состоится матч между футбольными командами «Кайрат» и «Реал».

Представители обслуживающей организации доложили о ходе подготовки спортивного объекта: проводится проверка инженерных коммуникаций, модернизация систем освещения и безопасности, а также благоустройство прилегающей территории.

Заместитель акима отметил, что стадион должен быть подготовлен к мероприятию на высоком уровне и соответствовать международным требованиям.