Строительство крупнейшей молочно-товарной фермы запустили в Карагандинской области

Мощность новой МТФ – 70 тысяч тонн молока в год. Её ввод обеспечит 180 новых рабочих мест.

С ходом реализации проекта ознакомился аким области Ермаганбет Булекпаев. Учредитель ТОО «Евразия Инвест LTD» Иван Георгиади рассказал, что проект будет реализован поэтапно, первую очередь планируют запустить в этом году. Уже приобретена первая партия коров голштино-фризской породы.

– Кормовая база будет собственная. В этом сезоне уже посадили почти тысячу гектаров кукурузы, а также люцерну, – сказал Иван Георгиади. – В сельском хозяйстве мы третий ход. Первый был ознакомительный. Мы приобрели технику, она у нас самая современная. Во второй год начали заниматься орошением – поддержали Послание Главы государства – и видим результат. 2024 год был переломный, так как для себя наметили реализацию крупных проектов. Вышли с заявкой на льготное кредитование. Нас поддержали. Хочу выразить благодарность руководству страны и области за поддержку.

Фото: акимат Карагандинской области

По его словам, предприятие увеличит площади орошаемых земель до 10 тысяч га. Проект предусматривает установку 120 дождевальных машин. Это позволит повысить урожайность. Кроме того, будет построено овощехранилище на 12 тысяч тонн.



– Это очень нужный и важный проект, – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев. – Недавно мы открыли молочно-товарную ферму на 1200 голов в Нуринском районе. С учётом новых инициатив мы практически полностью закроем потребность в отечественном сырье наших молочных заводов. Снизим импортозависимость. Это та главная задача, которую нам поставил Президент, – уходить от импорта и развивать собственное производство.

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Ранее сообщалось, что в селе Кобетей Нуринского района Карагандинской области открылась молочно-товарная ферма на 1100 голов.