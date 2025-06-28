Строительство ГЭС на реке Коксу возобновили: что известно о проекте

В конце апреля этого года работы на объекте были временно приостановлены из-за резкого повышения температуры и подъема уровня воды в реке. На сегодня строительство возобновлено и продолжается в плановом режиме.

Рудничные ГЭС-1 и ГЭС-2

Как сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона Елдос Мырзабек на запрос нашего агентства, проект направлен на создание нового источника возобновляемой энергии и расширение энергосистемы области.

В рамках проекта в Кербулакском районе реализуется строительство Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2 суммарной установленной мощностью 42 МВт. Объект относится к энергопроизводящим организациям, использующим возобновляемые источники энергии. Заказчиком является — ТОО «ЭнергоБилдСервис».

Гидроэлектростанции возводятся в 280 километрах к северо-востоку от Алматы и в 80 километрах от Талдыкоргана. Площадка строительства расположена в 3 км на юго-восток от поселка Рудничный, на правом берегу реки Коксу.

В апреле 2024 года ТОО «ЭнергоБилдСервис» получило положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Фото: акимат области Жетысу

Как будут охранять экологию

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования, проектом предусмотрены мероприятия для минимизации воздействия на окружающую среду. В числе запланированных мер:

запрет на сброс ливневых вод от хозяйственной зоны ГЭС в реку Коксу;

организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы после ввода объекта в эксплуатацию;

содержание контейнерных площадок и прилегающей территории в санитарном порядке;

регулярные проверки технического состояния строительной техники и автотранспорта.

— Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют минимизировать возможные воздействия на окружающую среду и осуществлять деятельность в разрешенных законодательством РК пределах, — говорится в сообщении.

Фото: акимат области Жетысу

Стоимость проекта

По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, на реке Коксу в настоящее время реализуются два крупных проекта в сфере возобновляемых источников энергии.

В Кербулакском районе ведется строительство «Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2» общей стоимостью 45 миллиардов тенге (заказчик — ТОО «ЭнергоБилдСервис»).

Второй проект — «Верхняя Талаптинская ГЭС» стоимостью 4,2 миллиарда тенге, возводится в Коксуском районе усилиями ТОО «Бекзат».

Количество ВИЭ в регионе

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу уточнили, что на сегодня в регионе функционируют 18 объектов возобновляемых источников энергии суммарной мощностью 251,4 МВт, среди них:

15 гидроэлектростанций — 146,9 МВт;

2 ветряные электростанции — 50 МВт;

1 солнечная электростанция — 4,5 МВт.

Фото: акимат области Жетысу

Кроме того, в соответствии с планом развития гидроэнергетической отрасли Казахстана на 2020–2030 годы, до конца текущего десятилетия в регионе запланировано строительство еще трех ГЭС:

Верхне-Басканская ГЭС на реке Баскан (завершена в 2024 году);

Коринская ГЭС-3 на реке Кора (завершение — в 2025 году);

ГЭС «Бекзат» на реке Коксу (планируется к вводу в 2025 году).

Отметим, что в области Жетысу в прошлом году состоялось обсуждение строительства гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Коксу. Тогда мнения жителей села Рудничный разделились: одни выступили против, опасаясь за экологию и безопасность, другие поддержали проект, ожидая новых рабочих мест. Экологические активисты предупреждают, что строительство может навредить экосистеме реки.