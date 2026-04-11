Строительство эко-парка началось в Петропавловске

По данным акимата Северо-Казахстанской области, масштабный проект реализуется вблизи озера Пестрое. Планируется, что зона отдыха будет введена в эксплуатацию в 2028 году. В результате появится современный парк для круглогодичного отдыха и проведения культурных мероприятий.

— В рамках реализации эко-парка «Qyzyljar» предусмотрены благоустройство территории, установка системы освещения, размещение малых архитектурных форм, развитие инженерной инфраструктуры и организация парковочных зон. Также разрабатывается проект расширения подъездной дороги к парку через село Тепличное и строительство парковки на 520 мест, — сообщил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Один из крупных инфраструктурных проектов связан с одной из главных улиц Петропавловска — улицей Конституции Казахстана. В этом году здесь начался второй этап модернизации. Ремонтные работы охватывают участок от улицы Парк до улицы Н. Назарбаева.

В рамках проекта полностью заменят дорожное покрытие и обновят систему освещения. Кроме того, будет комплексно обновлен архитектурный облик улицы, приведены в порядок фасады жилых домов и объектов бизнеса. Также планируются ремонт фонтанов и установка элементов благоустройства.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области началось строительство объездной дороги Сарыагаш.